Используя песок и морскую воду, скульптор создал реалистичного слонёнка

Но это был вовсе не живой юный слон, пришедший на побережье, а реалистичная скульптура, созданная Полом Хоггардом из Великобритании и его другом Реми из Нидерландов. Чтобы сделать реалистичную фигуру, потребовался песок и 20 вёдер морской воды. И, конечно, терпение и талант.



Полу не впервой принимать участие в конкурсах по созданию песчаных скульптур, но даже на отдыхе он решил порадовать народ своим творчеством. Конечно, трогательный слонёнок привлекал к себе немало любопытных взглядов. Жаль только, что подобное искусство эфемерно, но художник считает, что это придаёт ему особенное очарование.