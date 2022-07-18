Используя песок и морскую воду, скульптор создал реалистичного слонёнка

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Многие люди, отдыхавшие на пляже Бургаса (Болгария), были удивлены, увидев слонёнка, удобно лежащего на песке.
Но это был вовсе не живой юный слон, пришедший на побережье, а реалистичная скульптура, созданная Полом Хоггардом из Великобритании и его другом Реми из Нидерландов. Чтобы сделать реалистичную фигуру, потребовался песок и 20 вёдер морской воды. И, конечно, терпение и талант.
Полу не впервой принимать участие в конкурсах по созданию песчаных скульптур, но даже на отдыхе он решил порадовать народ своим творчеством. Конечно, трогательный слонёнок привлекал к себе немало любопытных взглядов. Жаль только, что подобное искусство эфемерно, но художник считает, что это придаёт ему особенное очарование.
Полу не впервой принимать участие в конкурсах по созданию песчаных скульптур, но даже на отдыхе он решил порадовать народ своим творчеством. Конечно, трогательный слонёнок привлекал к себе немало любопытных взглядов. Жаль только, что подобное искусство эфемерно, но художник считает, что это придаёт ему особенное очарование.
Источник:
АНТИФИШКИ
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