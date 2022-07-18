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Используя песок и морскую воду, скульптор создал реалистичного слонёнка

Используя песок и морскую воду, скульптор создал реалистичного слонёнка

Автор:
18 июля 2022 09:42
Метки: видео   песок   скульптор   скульптура   слон   слоненок   
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Многие люди, отдыхавшие на пляже Бургаса (Болгария), были удивлены, увидев слонёнка, удобно лежащего на песке.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   песок   скульптор   скульптура   слон   слоненок   
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