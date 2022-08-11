Теннисист Роджер Федерер сыграл с мальчиком, которому пять лет назад пообщал не уходить из спорта

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В 2017 году на пресс-конференции на US Open пятилетний мальчик получил возможность задать вопрос своему кумиру - известному теннисисту Роджеру Федереру. Начинающий спортсмен обратился к теннисисту с нестандартной просьбой. Мальчик попросил Федерера не бросать карьеру и продолжить играть, чтобы они через 8-9 лет могли встретиться на корте. Теннисист пообещал выполнить просьбу. К счастью для юниора мечта осуществилась даже раньше намеченного срока.
Один из рекламных спонсоров Федерера отыскал мальчика и устроил ему неожиданную встречу с экс-первой ракеткой мира в Швейцарии.
Приехавший на тренировку мальчик начал что-то подозревать, когда шеф-повар представилась его поклонницей и попросила сделать с ним фото. Далее юный спортсмен заметил у теннисного корта толпу с плакатами в его честь. Вскоре к нему вышел и сам Федерер.
Приехавший на тренировку мальчик начал что-то подозревать, когда шеф-повар представилась его поклонницей и попросила сделать с ним фото. Далее юный спортсмен заметил у теннисного корта толпу с плакатами в его честь. Вскоре к нему вышел и сам Федерер.
Источник:
АНТИФИШКИ
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