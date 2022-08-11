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Теннисист Роджер Федерер сыграл с мальчиком, которому пять лет назад пообщал не уходить из спорта

Теннисист Роджер Федерер сыграл с мальчиком, которому пять лет назад пообщал не уходить из спорта

Автор:
11 августа 2022 09:59
Сообщество : Спорт
Метки: Роджер Федерер   видео   дети   обещание   теннис   теннисист   
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В 2017 году на пресс-конференции на US Open пятилетний мальчик получил возможность задать вопрос своему кумиру - известному теннисисту Роджеру Федереру. Начинающий спортсмен обратился к теннисисту с нестандартной просьбой. Мальчик попросил Федерера не бросать карьеру и продолжить играть, чтобы они через 8-9 лет могли встретиться на корте. Теннисист пообещал выполнить просьбу. К счастью для юниора мечта осуществилась даже раньше намеченного срока.
Один из рекламных спонсоров Федерера отыскал мальчика и устроил ему неожиданную встречу с экс-первой ракеткой мира в Швейцарии.

Приехавший на тренировку мальчик начал что-то подозревать, когда шеф-повар представилась его поклонницей и попросила сделать с ним фото. Далее юный спортсмен заметил у теннисного корта толпу с плакатами в его честь. Вскоре к нему вышел и сам Федерер.

Источник:

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Метки: Роджер Федерер   видео   дети   обещание   теннис   теннисист   
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5  комментариев
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4k
satra Час назад
И ролик прикольный. И продукт качественный. И заводы есть в России: в Ступино и Солнечногорске. И из России никуда не уходит. В отличие от некоторых.

П.С. И в запасниках всегда есть несколько пачек Bavette, Girandole, Pipe Regata, Penne Regata, Spaghetti.
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1k
MrAnderson 42 минуты назад
Кто модерирует заголовки? Такой популярный ресурс и такие глупые ошибки =( "пообщал не уходить"
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1k
DDM 53 минуты назад
Так-то здорово - мальчик, обещание, Роджер. Вот только рекламные уши торчат слишком сильно. Ощущение, что мальчика нагло использовали. Ну или просто позвали в рекламу, как актёра. Ну а Федереру-то уж точно заплатили по контракту.
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