Теннисист Роджер Федерер сыграл с мальчиком, которому пять лет назад пообщал не уходить из спорта

Один из рекламных спонсоров Федерера отыскал мальчика и устроил ему неожиданную встречу с экс-первой ракеткой мира в Швейцарии.



Приехавший на тренировку мальчик начал что-то подозревать, когда шеф-повар представилась его поклонницей и попросила сделать с ним фото. Далее юный спортсмен заметил у теннисного корта толпу с плакатами в его честь. Вскоре к нему вышел и сам Федерер.