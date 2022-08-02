Работник кафе случайно запустил тестом в лицо клиентке

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Установленная на территории кафе в Ухане камера наблюдения запечатлела курьезный момент. Работник заведения демонстрировал свои навыки в изготовлении пиццы и случайно запустил тестом в лицо клиентке.
Парень подкинул тесто для пиццы и не смог его поймать. В результате заготовка прилетела в лицо посетительницы, сидящей за столиком неподалеку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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