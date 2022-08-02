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Работник кафе случайно запустил тестом в лицо клиентке

Работник кафе случайно запустил тестом в лицо клиентке

Автор:
02 августа 2022 08:57
Сообщество : Юмор
Метки: Китай   Ухань   в мире   видео   кафе   пицца   прикол   тесто   
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Установленная на территории кафе в Ухане камера наблюдения запечатлела курьезный момент. Работник заведения демонстрировал свои навыки в изготовлении пиццы и случайно запустил тестом в лицо клиентке.
Парень подкинул тесто для пиццы и не смог его поймать. В результате заготовка прилетела в лицо посетительницы, сидящей за столиком неподалеку.

Источник:

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Метки: Китай   Ухань   в мире   видео   кафе   пицца   прикол   тесто   
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4  комментария
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47k
dima423 2 часа назад
грандиозная новость
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6k
Алексей 44 минуты назад
А что так мало повторений?)
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5k
Дмитрий Час назад
Ой всё! Несите второе тесто.
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32k
ACU900 2 часа назад
А дальше что? Потерпевшая в суд подала или бесплатной пиццой удовлетворилась?
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