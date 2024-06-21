Китайская гомеопатическая сварка

На видео запечатлели китайские современные сварочные технологии. Встречайте, "швосодержащий продукт".
С учетом того, что китайские технологии все больше внедряются в нашу повседневность, мы уже успели сделать вывод, что для китайских производителей главное сделать так, чтобы это было не сильно материально и трудозатратно, но при этом выглядело как копия оригинала. И если уже привычным стало то, что это касается техники и автомобилей, то на сварке это видеть как минимум неожиданно.
В этом ролике показали, как некоторые китайцы "создают" сварочные швы. Они просто проходится клеевым пистолетом по месту, а потом закрашивают все это дело в нужный цвет.
Источник:
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