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Китайская гомеопатическая сварка

Китайская гомеопатическая сварка

Автор:
21 июня 2024 08:11
Метки: Видео   Прикол   герметик   качество   сварка   швы   
1154
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На видео запечатлели китайские современные сварочные технологии. Встречайте, "швосодержащий продукт".

С учетом того, что китайские технологии все больше внедряются в нашу повседневность, мы уже успели сделать вывод, что для китайских производителей главное сделать так, чтобы это было не сильно материально и трудозатратно, но при этом выглядело как копия оригинала. И если уже привычным стало то, что это касается техники и автомобилей, то на сварке это видеть как минимум неожиданно.

В этом ролике показали, как некоторые китайцы "создают" сварочные швы. Они просто проходится клеевым пистолетом по месту, а потом закрашивают все это дело в нужный цвет.

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Метки: Видео   Прикол   герметик   качество   сварка   швы   
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Alex 57 минут назад
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824
Игорь 53 минуты назад
Да, голь на выдумки хитра. Однако заводские китайские изделия такие финты не выкидывают. Но самое смешное, что китайцы стали подделывать и китайские товары... это как раз такой вариант по моему.
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Бэмсяра Час назад
вся суть китайских поделок, снаружи красиво, внутри гнило)))
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Forestdude
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