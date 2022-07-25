Штурм спецназа пошёл не по плану

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Источник:
АНТИФИШКИ
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Кто я такой сидя в офисе за компом - подвергать критике тех кто жизнью рискует?!
что я вижу по сабжу: мужик пришёл с двумя в костюмах спецназеров, один из них перелез забор и открыл калитку изнутри, мужик зашёл.
что происходит не понятно, но смешного я не вижу, смешон здесь только автор.
да, там растяжки и на дверях, и на окнах
впрочем, тебе это ни к чему, иди бумажки дальше перекладывай, а то шеф заругает.