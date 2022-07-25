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Штурм спецназа пошёл не по плану

Штурм спецназа пошёл не по плану

Автор:
25 июля 2022 09:30
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   видео   калитка   омон   спецназ   штурм   
1852
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Когда у тебя есть лестница, то её надо использовать! Зря тащили что-ли?

Источник:

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Метки: Приколы   Юмор   видео   калитка   омон   спецназ   штурм   
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7  комментариев
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
А если на калитке "сюрприз"? Так перелез, обследовал, открыл...
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30k
Игорь 11 минут назад
Когда люди дело делают в котором я нихрена не понимаю - по умолчанию считаю что они всё правильно делают.
Кто я такой сидя в офисе за компом - подвергать критике тех кто жизнью рискует?!
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1k
Максим Николаев 45 минут назад
Ну некоторые калитки открываются с шумом/лязгом.
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5k
hhwost 2 часа назад
калитка может откроется, а может нет, а при штурме счёт идёт на секунды. и, да, на калитке может быть растяжка.
что я вижу по сабжу: мужик пришёл с двумя в костюмах спецназеров, один из них перелез забор и открыл калитку изнутри, мужик зашёл.
что происходит не понятно, но смешного я не вижу, смешон здесь только автор.
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