Красивая традиция: фанаты группы «Король и Шут» поют песни Горшка вместе с его мамой

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Вот уже девять лет (страшно подумать), как музыкант Михаил Горшенёв покинул этот мир. Каждый год 19 июля поклонники группы «Король и Шут» поют песни на питерском Богословском кладбище, чтобы почтить память Горшка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Интересно, эту песню Горшка тоже его фанаты поют вместе с его мамой?