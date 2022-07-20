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Красивая традиция: фанаты группы «Король и Шут» поют песни Горшка вместе с его мамой

Красивая традиция: фанаты группы «Король и Шут» поют песни Горшка вместе с его мамой

Автор:
20 июля 2022 10:09
Метки: КиШ   Король и Шут   Михаил Горшенёв   видео   горшок   память   традиция   
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Вот уже девять лет (страшно подумать), как музыкант Михаил Горшенёв покинул этот мир. Каждый год 19 июля поклонники группы «Король и Шут» поют песни на питерском Богословском кладбище, чтобы почтить память Горшка.

Источник:

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Метки: КиШ   Король и Шут   Михаил Горшенёв   видео   горшок   память   традиция   
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3  комментария
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kaboza 12 минут назад
КиШ на всегда, Горшку всегда козу вверх.
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6
ChePaev 44 минуты назад
"Жизнь разносилась как туфля
Из потолка растет петля, проклятая петля
Душу выпьет конопля
Тело приберет земля"(с)

Интересно, эту песню Горшка тоже его фанаты поют вместе с его мамой?
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ChePaev Полчаса назад
з.ы. хоть это не его песня а его любимой советской панк-группы "Бригадный подряд", но он ее всегда исполнял
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