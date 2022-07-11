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Момент падения дерева на мужчину во время урагана в Москве попал на видео

Момент падения дерева на мужчину во время урагана в Москве попал на видео

Автор:
11 июля 2022 08:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   видео   дерево   инцидент   люди   непогода   падение   ураган   
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Вечером в воскресенье, 10 июля, на Москву обрушилась гроза и штормовые порывы ветра. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Камера наблюдения запечатлела момент падения дерева на мужчину во время урагана.
Инцидент произошел на Украинском бульваре, мужчина скончался на месте. Прокуратура Москвы проводит проверку.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   Россия   видео   дерево   инцидент   люди   непогода   падение   ураган   
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5  комментариев
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216
Миха 2 часа назад
сидишь себе, никого не трогаешь, и тут тебе ... судьба ...
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535
HalloFreeSpace Полчаса назад
офигеть ...
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4k
Евгений Д 38 минут назад
Жалко мужика, не повезло. Но зачем же в ураган сидеть у перекрестка ????
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20k
sanchesS80 43 минуты назад
Понятно что стихия, но с другой стороны и коммунальщики должны работать - заранее стараться убирать подозрительные деревья.
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1k
Mil-ast Час назад
Бешеные порывы ветра, сильный ливень и даже кратковременный град был, молнии. Всё безумие в моем месте было около 4 часов с разной интенсивностью.
Это, безусловно, трагедия для близких. Сочуствую.
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