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Орангутан решил устроить себе перекур

Орангутан решил устроить себе перекур

Автор:
29 июня 2022 09:01
Сообщество : Животные
Метки: Вьетнам   Перекур   в мире   животные   обезьяна   орангутан   примат   сигарета   
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В зоопарке Вьетнама орангутан устал от работы и решил сделать перекур. Он где-то подобрал похожий на тлеющую сигарету предмет и "докурил" его.

С людьми поживешь, ещё и не такому научишься

-Что смотрите? Курящего орангутана никогда не видели?

Источник:

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Метки: Вьетнам   Перекур   в мире   животные   обезьяна   орангутан   примат   сигарета   
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4  комментария
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7k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Кстати, он докурил и затушил окурок.
В отличие от того, чей окурок он подобрал.
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6k
Роман 21 минуту назад
)) Такая штука ему нужна определенно
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4k
Serj81 48 минут назад
Ухахаха и затушил ведь потом, видимо пальцы уже жгло)) Там наверно смотритель покуривает, подсмотрел обезьян у него.
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1
Дмитрий 2 часа назад
Ппц.. в нем понтов больше, чем в ком бы то ни было
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