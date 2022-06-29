Орангутан решил устроить себе перекур

552
1
1
В зоопарке Вьетнама орангутан устал от работы и решил сделать перекур. Он где-то подобрал похожий на тлеющую сигарету предмет и "докурил" его.
С людьми поживешь, ещё и не такому научишься
-Что смотрите? Курящего орангутана никогда не видели?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Орангутан по достоинству оценил грудь женщины
- В Китае обезьяна неожиданно напала на трёхлетнюю девочку
- Неведомая зверушка
- Не стоило провоцировать орангутана
- Неожиданная встреча на лесной дороге
Новости партнёров
В отличие от того, чей окурок он подобрал.