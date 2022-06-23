От жёлудя до маленького дуба за 50 секунд

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Завораживающий и медитативный ролик о превращении жёлудя в маленький дуб за 196 дней. Возможно и вам захочется посадить это дерево после просмотра видео.
Таймлапс роста дуба за 196 дней.
Источник:
АНТИФИШКИ
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