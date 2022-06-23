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От жёлудя до маленького дуба за 50 секунд

От жёлудя до маленького дуба за 50 секунд

Автор:
23 июня 2022 11:06
Метки: Жёлудь   в мире   видео   дуб   интересное   таймлапс   
700
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1
Завораживающий и медитативный ролик о превращении жёлудя в маленький дуб за 196 дней. Возможно и вам захочется посадить это дерево после просмотра видео.
Таймлапс роста дуба за 196 дней.

Источник:

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Метки: Жёлудь   в мире   видео   дуб   интересное   таймлапс   
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8  комментариев
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52k
stabskapitan 2 часа назад
прикольно, надо попробовать
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83k
Павел 2 часа назад
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15k
Вася 2 часа назад
а чем там в начале салфетку побрызгали, чо за раствор
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Alex Chebrikov

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