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Эффектное приводнение лебедя

Эффектное приводнение лебедя (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2022 08:05
Сообщество : Жизнь
Метки: в мире   видео   животные   интересное   лебедь   приводнение   приземление   птицы   
1663
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Лебеди умеют зрелищно приводняться Это лишний раз доказал пернатый из видео ниже. Лебедь совершил очень эффектную и мягкую посадку в водоем на глазах у очевидца.
Экстренное торможение и приводнение. Высший класс!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   животные   интересное   лебедь   приводнение   приземление   птицы   
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13  комментариев
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43
WaldoPepper 4 часа назад
Помню раньше перед программой ЧТО?ГДЕ?КОГДА? классная реклама KLM с лебедями была.
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138
surender 3 минуты назад
Вот так работает система ABS
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84
Konstantin Lebedev 2 часа назад
Автор, почему торможение экстренное? Это штатное, то есть обычное. Зачем вводить людей в заблуждение?
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9k
Ivan 3 часа назад
Навеяло.

Навеяло.Посмотреть
Навеяло.
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400
Денис Климанов 4 часа назад
Красавец!!!
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1k
Daggers D. 4 часа назад
Красивый гусь...
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2k
Яков 4 часа назад
Я бы и шлёпать не стал, проскользил бы по глади.
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1k
Gromkhard 4 часа назад
Вроде бы все просто, но как эффектно! ;)
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19k
babuby 5 часов назад
Всё по инструкции! Глиссада, механизация, шасси, ....
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