Эффектное приводнение лебедя

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Лебеди умеют зрелищно приводняться Это лишний раз доказал пернатый из видео ниже. Лебедь совершил очень эффектную и мягкую посадку в водоем на глазах у очевидца.
Экстренное торможение и приводнение. Высший класс!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Шлепками производится предварительное торможение и только после этого можно встать на водные лыжи. Лебедь тяжелый, быстрый, а лапки относительно невелИки. Если сразу скользить, риск утопить "лыжи" и перевернуться очень большой.