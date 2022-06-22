У кота выдался неудачный день

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Кот решил устроить себе сытный обед и поймал кролика. Однако домашний хищник недолго радовался своему счастью.
Кот упустил свою добычу, а когда попытался догнать её, потерпел фиаско.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Блин, прям жалко его стало!
p.s. А отсюда мораль: в любой тяжёлой жизненной ситуации не теряй надежды на безвыходную ситуацию.