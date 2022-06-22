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У кота выдался неудачный день

У кота выдался неудачный день

Автор:
22 июня 2022 10:00
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   кот   кролик   неожиданно   прикол   птицы   
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Кот решил устроить себе сытный обед и поймал кролика. Однако домашний хищник недолго радовался своему счастью.
Кот упустил свою добычу, а когда попытался догнать её, потерпел фиаско.

Источник:

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Метки: видео   животные   кот   кролик   неожиданно   прикол   птицы   
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5  комментариев
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7k
Tamdima 41 минуту назад
Это не у кота неудачный день, а у крольчонка!
Блин, прям жалко его стало!
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6k
pilgrimnl 13 минут назад
коту еще повезло, мог бы оказаться на месте кролика
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7k
Борис Карабанов 45 минут назад
Кот офигел.
p.s. А отсюда мораль: в любой тяжёлой жизненной ситуации не теряй надежды на безвыходную ситуацию.
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17k
Пумба 57 минут назад
Крольчонку легче не стало...
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