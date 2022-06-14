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Кошка смогла дать отпор койоту

Кошка смогла дать отпор койоту

Автор:
14 июня 2022 08:05
Сообщество : Животные
Метки: США   видео   животные   койот   кот   кошка   
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Камера наблюдения, установленная на территории загородного дома в окрестностях населённого пункта Серфсайд-Бич (штат Техас, США), запечатлела нападение койота на кошку. Домашнее животное умудрилось не только дать отпор хищнику, но и остаться невредимым.

Не на того напал!

Голодный койот попытался утащить кошку, однако она отразила атаку.

Источник:

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Метки: США   видео   животные   койот   кот   кошка   
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4  комментария
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1k
pinbalist 2 часа назад
Койот тож не дурак - кому захочется без глаза остаться. Молорик Рыжий, не дал собой поужинать.
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4k
Kozlodoev 4 минуты назад
Койот молодой. Матёрый разделался бы с котом в 6 секунд.
Ну и радоваться рано. Койот вернётся.
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7k
Сергей 19 минут назад
На самом деле кот чудом избежал смерти. Если б койот схватил за шею...
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158
Kot13 22 минуты назад
Койоту крупно повезло, что ему кошка с котятами не попалась, или пара таких "мамаш". Порвали бы на британский флаг.
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