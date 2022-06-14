Кошка смогла дать отпор койоту

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Камера наблюдения, установленная на территории загородного дома в окрестностях населённого пункта Серфсайд-Бич (штат Техас, США), запечатлела нападение койота на кошку. Домашнее животное умудрилось не только дать отпор хищнику, но и остаться невредимым.
Не на того напал!
Голодный койот попытался утащить кошку, однако она отразила атаку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну и радоваться рано. Койот вернётся.