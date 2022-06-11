Стервятник составил компанию парапланеристу

NDTV пишет о завирусившемся видео из твиттер-аккаунта пользователя с ником Пол Нельсон. В нем парапланерист в воздухе встречается с черным стервятником.
Покружив рядом, птица не только не напала на человека, но и присела передохнуть на его обувь. Стервятник даже позволил себя погладить, а потом попробовал на вкус подошву «попутчика».
Некоторые пользователи уверены, что мужчине не могло так сильно повезти. Один из комментаторов предположил, что это был парахоукинг — особый вид спорта, в котором человек совершает полет с ястребами или другими птицами на параплане.
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АНТИФИШКИ
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