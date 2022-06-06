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Вооружённый 12-летний американец ограбил заправку

Вооружённый 12-летний американец ограбил заправку

Автор:
06 июня 2022 11:35
Сообщество : Криминал
Метки: США   видео   дети   криминал   мальчик   налетчик   ограбление   
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Камера наблюдения, установленная на заправочной станции в городе Хартфорд (округ Ван-Бурен, штат Мичиган, США) запечатлела момент ограбления. Примечательно это преступление тем, что его совершил 12-летний мальчик.
Мальчик дождался своей очереди, достал пистолет и приказал кассирше складывать день в рюкзак. Затем юный налетчик решил продемонстрировать, что настроен серьезно и выстрелил в потолок. Добычей грабителя стали 5 тысяч долларов.

После задержания преступник заявил, что взял пистолет из запертого сейфа своего отца. Власти обещают судить мальчика по всей строгости закона без скидок на возраст.

Источник:

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Метки: США   видео   дети   криминал   мальчик   налетчик   ограбление   
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12  комментариев
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3k
Frank Borman Час назад
Американцы - нация грабителей, бандитов и убийц. Точно такие же, как и их двоюродные братишки британцы. Отцы сейчас грабят Сирию, выкачивая ее нефть, а до это ограбии Ирак. Ну а детки грабят заправки - готовятся к серьезным делам за границей, когда вырастут.
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3k
Babangdida 52 секунды назад
Добрым словом и пистолетом можно заставить собеседника сотрудничать куда легче, чем одним только добрым словом. Вот только там есть уголовная ответственность даже для несовершенолетних. И выйдет этот пацан с лишним полтора дюйма к выходному порту. Интересно, сколько там налички и стоила ли она того, что он испортил себе всю жизнь? Теперь ему не получить легального оружия, не балотироватся на выборную общественую должность, даже поступить на работу, оплачиваемую государством или щатом ножно будет только если нет других "чистых" кандидатов (за последнее не ручаюсь по всем щатам). А останется в банде, врядли доживёт до совершенолетия.
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847
Антон 10 минут назад
Дебилд, бл...ять!
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623
X Æ A-12 13 минут назад
А вот если бы там был разрешён короткоствол, то все было бы иначе
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4k
Kozlodoev Полчаса назад
А чё он не чёрный?
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3k
Николаевич 49 минут назад
12 лет. "...судить мальчика по всей строгости закона без скидок на возраст". Логично было бы с учётом "поумнения" деток, способных тискать на курок, подкорректировать и в УК РФ Статью 20.
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6k
workmen77 51 минуту назад
Хорошее начало жизненного пути
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Дикий запад...молодец паренек-так держать..надо было стикер Бидона прилепить на кассу...срок может скостили бы)
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7k
Борис Карабанов Час назад
Ну, тупой...
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10k
Vacony Час назад
поколение GTA ....
реакция всех удивила...и чел в очереди, и горе грабитель..
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33k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
ну что "онижедети" ? да ? ПЖ челу могут впаять.
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