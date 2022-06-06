Вооружённый 12-летний американец ограбил заправку

Мальчик дождался своей очереди, достал пистолет и приказал кассирше складывать день в рюкзак. Затем юный налетчик решил продемонстрировать, что настроен серьезно и выстрелил в потолок. Добычей грабителя стали 5 тысяч долларов.



После задержания преступник заявил, что взял пистолет из запертого сейфа своего отца. Власти обещают судить мальчика по всей строгости закона без скидок на возраст.