Вооружённый 12-летний американец ограбил заправку

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Камера наблюдения, установленная на заправочной станции в городе Хартфорд (округ Ван-Бурен, штат Мичиган, США) запечатлела момент ограбления. Примечательно это преступление тем, что его совершил 12-летний мальчик.
Мальчик дождался своей очереди, достал пистолет и приказал кассирше складывать день в рюкзак. Затем юный налетчик решил продемонстрировать, что настроен серьезно и выстрелил в потолок. Добычей грабителя стали 5 тысяч долларов.
После задержания преступник заявил, что взял пистолет из запертого сейфа своего отца. Власти обещают судить мальчика по всей строгости закона без скидок на возраст.
После задержания преступник заявил, что взял пистолет из запертого сейфа своего отца. Власти обещают судить мальчика по всей строгости закона без скидок на возраст.
Источник:
АНТИФИШКИ
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реакция всех удивила...и чел в очереди, и горе грабитель..