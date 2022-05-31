Чудак разбил камнем баллон с монтажной пеной

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Парень, который явно любит проверять всё на себе, решил ударить камнем по баллону с монтажной пеной. Результат оказался предсказуем.
Природное любопытство сыграло с парнем злую шутку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Надо говорить не "д.о.л.б.о.е.б", а "природное любопытство"