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Чудак разбил камнем баллон с монтажной пеной

Чудак разбил камнем баллон с монтажной пеной

Автор:
31 мая 2022 10:01
Метки: баллон   видео   идиот   монтажная пена   пена   слабоумие и отвага   
1506
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Парень, который явно любит проверять всё на себе, решил ударить камнем по баллону с монтажной пеной. Результат оказался предсказуем.
Природное любопытство сыграло с парнем злую шутку.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: баллон   видео   идиот   монтажная пена   пена   слабоумие и отвага   
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11  комментариев
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27k
lem02 2 часа назад
Будет много боли. Как минимум сменит прическу...
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2k
Вадим Полчаса назад
Кремень )
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1k
no_fate 47 минут назад
Ему повезло что баллон был почти пустой.
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25k
Киры4 52 минуты назад
Чудак на букву - М.
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2k
Bar Час назад
Просто ибанина...
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518
Антошка Час назад
Эх, ребёнок ещё...
Ссылка youtu.be
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27k
Vazari 2 часа назад
Пока пена не засохла, ее отлично снимает любой растворитель. Буквально растворяет, простите за тавтологию. Коже лица вряд ли понравится такой контакт с растворителем, но это в данном случае -меньшее зло.
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6k
Mowgley 2 часа назад
А, понятно.
Надо говорить не "д.о.л.б.о.е.б", а "природное любопытство"
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pinbalist 2 часа назад
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