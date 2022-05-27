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Никогда не стоит сдаваться

Никогда не стоит сдаваться

Автор:
27 мая 2022 14:51
Сообщество : Животные
Метки: Ватермарк   Никогда не сдавайся   видео   животные   прикол   рыба   свобода   улов   

Пойманная мужчиной рыба пытается вернуться в воду.

Alex Chebrikov

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Метки: Ватермарк   Никогда не сдавайся   видео   животные   прикол   рыба   свобода   улов   
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3  комментария
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4k
sedoisever 4 часа назад
А это определяющий фактор, что она "поймана мужчиной"?
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253
Просто чувак в интернете 42 минуты назад
А че за музыка? Рыба международный наркодиллер?
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27k
lem02 4 часа назад
Что значит "пытается"? Вернулась!
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