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Птица учит своих птенцов спускаться в воду

Птица учит своих птенцов спускаться в воду

Автор:
24 мая 2022 11:50
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   зоопарк   птенцы   птицы   утка   утята   
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Посетители зоопарка запечатлели трогательную сцену с участием похожей на утку птицы и её выводка. Пернатая мама пришла со своими птенцами к водоему и учила их спускаться в воду.

Учитесь, дети, как надо спускаться

Птенцы некоторое время побаивались спускаться, но в итоге побороли свой страх и продолжили путь вместе с мамой.

Источник:

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Метки: видео   животные   зоопарк   птенцы   птицы   утка   утята   
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2  комментария
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6k
Борис Карабанов Час назад
Птица похожая на индоутку (мускусную утку).
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Garpia121 4 минуты назад
А специальный спуск для маленьких, нельзя было сделать? Все равно в зоопарке (тюрьме) живут, навыки выживания им не нужны.
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