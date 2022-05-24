Птица учит своих птенцов спускаться в воду

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Посетители зоопарка запечатлели трогательную сцену с участием похожей на утку птицы и её выводка. Пернатая мама пришла со своими птенцами к водоему и учила их спускаться в воду.
Учитесь, дети, как надо спускаться
Птенцы некоторое время побаивались спускаться, но в итоге побороли свой страх и продолжили путь вместе с мамой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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