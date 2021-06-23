Десантирование пернатого семейства

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Неравнодушные люди остановили автомобильное движение и помогли утиному семейство перейти через дорогу и преодолеть бордюр. Вскоре их доброта была вознаграждена. Мужчины увидели, как птенцы эффектно прыгают в воду вслед за мамой.
Утята некоторое время не могли решиться на прыжок в воду, но в итоге кряканье мамы их убедило. Сам момент "десантирования" можно увидеть в конце видеоролика.
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