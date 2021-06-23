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Десантирование пернатого семейства

Десантирование пернатого семейства (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июня 2021 12:14
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   милота   птенцы   птицы   утка   
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Неравнодушные люди остановили автомобильное движение и помогли утиному семейство перейти через дорогу и преодолеть бордюр. Вскоре их доброта была вознаграждена. Мужчины увидели, как птенцы эффектно прыгают в воду вслед за мамой.

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Метки: видео   животные   милота   птенцы   птицы   утка   
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27k
Антон 2 часа назад
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kaboza 45 минут назад
Мужикам респекто огромный))) не шовенист...но инстграмки х3р пошевелились..однозначно палец вверх..
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