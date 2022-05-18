Памятнику Даниле Багрову не нашлось места

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Женщина пожаловалась на то, что памятнику Сергею Бодрову в образе главного героя фильмов «Брат» и «Брат-2» Данилы Багрова не нашлось места на территории Москвы и Московской области. В данным момент памятник находится в магазине автоакустики.
"Вот ты говорил, город — сила, а здесь слабые все"
А в каком городе и месте установили бы этот памятник вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Про какую честь, доблесть и достоинство вы говорите?