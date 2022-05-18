FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6087 постов • 853 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Памятнику Даниле Багрову не нашлось места

Памятнику Даниле Багрову не нашлось места

Автор:
18 мая 2022 09:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Данила Багров   Москва   Сергей Бодров   брат   видео   московская область   памятник   
335
1
1
Женщина пожаловалась на то, что памятнику Сергею Бодрову в образе главного героя фильмов «Брат» и «Брат-2» Данилы Багрова не нашлось места на территории Москвы и Московской области. В данным момент памятник находится в магазине автоакустики.

"Вот ты говорил, город — сила, а здесь слабые все"

А в каком городе и месте установили бы этот памятник вы?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Данила Багров   Москва   Сергей Бодров   брат   видео   московская область   памятник   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Добрый Алабай Час назад
Зато место нашлось памятникам иуде солженицыну и подсвинку гайдару. Осталось чубайсу монумент воздвигнуть и цветочки возложить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
tamin 9 минут назад
Я считаю, сначала нужен памятник арии. Ещё моим детям очень нравится Маша из мультика. Ей тоже памятник. А ещё мне нравятся сиськи беллучи и жопа дженифер. Предлагаю их увековечить.
Зы. Это конечно шутка. Но актёр нескольких фильмов увековечивать, которые хороши, но далеко не классика...ну я хз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андрей 18 минут назад
По фильму один бандит лупит других бандитов в бандитское время. Как и сегодня, только сегодня другие бандиты не хотят, чтобы их лупили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kostick Полчаса назад
не начиная холивар о том, положительный или отрицательный герой тот данила, подобные памятники очень опасны. ну кому понравится, когда человек имеющий некоторые проблемы, станет из решать сам? не дожидаясь той пресловутой справедливости. подчас не самыми гуманными методами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
515
HalloFreeSpace Полчаса назад
А за что этому образу памятник ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Димка Смола/67 36 минут назад
Это культ времени!!! Это не просто Серега Бодров, это памятник мужскому слову, чести, доблести, достоинству!!! В Москве нет места ?! Губернатор Смоленска Островский, сделайте доброе дело, заберите в Смоленск и установите, к нему будут приходить отцы с детьми и говорить "Смотри сынок, если дал слово держи его, дороже родных и близких нет ни чего"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Топпер Харли Час назад
В Чикаго!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
СергейПименов Час назад
В Питер памятник везти надо. Там вся сила...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Олег Данилов Час назад
Памятник в образе наемного убийцы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

924184



Другие посты автора
Популярное в сообществах
О любовных треугольниках, четырёхугольника и прочих неведомых фигурах
О любовных треугольниках, четырёхугольника и прочих неведомых фигурах
Парашютный десант: любимая игрушка советских мальчишек
Парашютный десант: любимая игрушка советских мальчишек
Набирающие популярность в сообществах
5 народов, застрявших в каменном веке и изолированных от цивилизации
5 народов, застрявших в каменном веке и изолированных от цивилизации
Плавун: Кит-экстремал. Забрался в самые полярные области, ныряет на глубину 1200 метров и не дышит целый час!
Плавун: Кит-экстремал. Забрался в самые полярные области, ныряет на глубину 1200...
WWW: 3 буквы, изменившие мир навсегда
WWW: 3 буквы, изменившие мир навсегда
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хитрюга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#интересное#Россия#кино#шоу бизнес#аварии#дтп#истории
#фото#интересно#история#факты#картинки#Приколы#Ynews#возраст#забавно#комментарии
#прикол#Ватермарк#в мире#подборка#Разное#сарказм#кот#добро#знаменитости#милота
Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек Московская студентка отбилась от мужчины, который пытался изнасиловать её в лифте Московская студентка отбилась от мужчины, который пытался изнасиловать её в лифте В Москве ногу женщины зажало дверьми вагона электрички В Москве ногу женщины зажало дверьми вагона электрички Пока мама крепко спит: cтарший брат пришёл к сестрёнке Пока мама крепко спит: cтарший брат пришёл к сестрёнке Настойчивый ухажёр решил напасть на охранника магазина Настойчивый ухажёр решил напасть на охранника магазина Джентльмен растёт Джентльмен растёт

На что жалуетесь?

Вернуться