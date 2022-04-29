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Некоторые пауки-самцы катапультируются после спаривания, чтобы их не съели

Некоторые пауки-самцы катапультируются после спаривания, чтобы их не съели

Автор:
29 апреля 2022 10:29
Сообщество : Факты
Метки: видео   интересно   катапультирование   паук   самец   самка   
373
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Китайские учёные засняли момент катапультирования самца паука вида Philoponella prominens сразу после спаривания. Делают это самцы для того, чтобы не стать жертвой партнерши.
Самцы этого вида с большой осторожностью приближаются к партнершам, а после, оплодотворив их, спешно катапультируются. Пауки прижимаются кончиками передних лап к телу самки, а затем резко отпрыгивают. Когда самка поворачивается, чтобы схватить самца и полакомиться им, он уже находится на безопасном расстоянии.

Ученые наблюдали за 155 актами спаривания этих пауков в лаборатории. 152 самца успешно катапультировались и выжили. Три их сородича не успели вовремя спрыгнуть с партнёрши и были съедены.

Источник:

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Метки: видео   интересно   катапультирование   паук   самец   самка   
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2  комментария
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17k
Олег 2 часа назад
Просто эякуляция у паучка мощная. Струей с самки сносит.
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24k
SerGProS 2 часа назад
Надо богомолам рассказать.
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