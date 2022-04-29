Некоторые пауки-самцы катапультируются после спаривания, чтобы их не съели

Самцы этого вида с большой осторожностью приближаются к партнершам, а после, оплодотворив их, спешно катапультируются. Пауки прижимаются кончиками передних лап к телу самки, а затем резко отпрыгивают. Когда самка поворачивается, чтобы схватить самца и полакомиться им, он уже находится на безопасном расстоянии.



Ученые наблюдали за 155 актами спаривания этих пауков в лаборатории. 152 самца успешно катапультировались и выжили. Три их сородича не успели вовремя спрыгнуть с партнёрши и были съедены.