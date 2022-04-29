Некоторые пауки-самцы катапультируются после спаривания, чтобы их не съели

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Китайские учёные засняли момент катапультирования самца паука вида Philoponella prominens сразу после спаривания. Делают это самцы для того, чтобы не стать жертвой партнерши.
Самцы этого вида с большой осторожностью приближаются к партнершам, а после, оплодотворив их, спешно катапультируются. Пауки прижимаются кончиками передних лап к телу самки, а затем резко отпрыгивают. Когда самка поворачивается, чтобы схватить самца и полакомиться им, он уже находится на безопасном расстоянии.
Ученые наблюдали за 155 актами спаривания этих пауков в лаборатории. 152 самца успешно катапультировались и выжили. Три их сородича не успели вовремя спрыгнуть с партнёрши и были съедены.
Ученые наблюдали за 155 актами спаривания этих пауков в лаборатории. 152 самца успешно катапультировались и выжили. Три их сородича не успели вовремя спрыгнуть с партнёрши и были съедены.
Источник:
АНТИФИШКИ
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