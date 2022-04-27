Любопытная коза вышла к хозяину в странном головном уборе

433
1
1
Житель Дейтона (Техас, США) запечатлели свою козу по кличке Дэш в странном головном уборе. Животное водрузило себе на голову дорожный конус и стало напоминать волшебника.
Оказывать помощь любопытному животному не пришлось, так как дорожный конус сам свалился с его головы.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Тяжелое утро понедельника у кошки
- Не стоит шутить с дикобразом
- Змея напугала сидевшую на крыльце девушку
- Непоседливый пандарёнок пристает к сотруднику зооцентра
- Неожиданная реакция игуаны на подаренную хозяином игрушку
Новости партнёров