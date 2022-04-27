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Любопытная коза вышла к хозяину в странном головном уборе

Любопытная коза вышла к хозяину в странном головном уборе

Автор:
27 апреля 2022 12:11
Сообщество : Животные
Метки: США   в мире   видео   дорожный конус   животные   коза   конус   прикол   
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Житель Дейтона (Техас, США) запечатлели свою козу по кличке Дэш в странном головном уборе. Животное водрузило себе на голову дорожный конус и стало напоминать волшебника.
Оказывать помощь любопытному животному не пришлось, так как дорожный конус сам свалился с его головы.

Источник:

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Метки: США   в мире   видео   дорожный конус   животные   коза   конус   прикол   
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1  комментарий
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Trenzel2003 Час назад
Коза в единорога решила поиграть. А так как конус оказался слишком большим, то естественно у нее ничего не получилось.
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