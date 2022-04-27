Кот Семён защищает компьютер и комнату хозяина

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Парень ушёл в армию и его отсутствием решил воспользоваться кот. Питомец занял комнату хозяина и теперь не подпускает брата молодого человека к компьютеру.
С таким охранником и пароль к компьютеру не нужен.
Источник:
АНТИФИШКИ
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