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Сообщество Без кота и жизнь не та 1259 постов • 430 подписчиков подписаться
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Кот Семён защищает компьютер и комнату хозяина

Кот Семён защищает компьютер и комнату хозяина

Автор:
27 апреля 2022 10:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире   видео   животные   компьютер   кот   охранник   прикол   хозяин   
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Парень ушёл в армию и его отсутствием решил воспользоваться кот. Питомец занял комнату хозяина и теперь не подпускает брата молодого человека к компьютеру.
С таким охранником и пароль к компьютеру не нужен.

Источник:

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Метки: в мире   видео   животные   компьютер   кот   охранник   прикол   хозяин   
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3  комментария
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2k
rezus_44 Полчаса назад
Сиамы очень ревнивые и злопамятные ))
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14k
Вася Полчаса назад
была у нас в 70х сиамская кошка, ходила байка, что если сиамку обидеть, она ночью на лицо человеку ляжет во сне и можно задохнуться
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425
HalloFreeSpace Полчаса назад
Что надо было делать с котом , чтоб он так окуел ?
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