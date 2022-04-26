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Учимся готовить аналог Pepsi-Cola

Учимся готовить аналог Pepsi-Cola

Автор:
26 апреля 2022 12:12
Сообщество : Юмор
Метки: Pepsi-Cola   Юмор   видео   неудача   пепси   прикол   фейл   
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Женщина решила показать, как с помощью варенья приготовить в домашних условиях аналог популярного напитка Pepsi (Pepsi-Cola). Однако во время подготовительного процесса что-то пошло не так.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Pepsi-Cola   Юмор   видео   неудача   пепси   прикол   фейл   
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3  комментария
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27k
Vazari Час назад
Это же Аниканова! А я уже забеспокоился, куда старушка делась!
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69k
Viktor 6 минут назад
"Получилась янйух" - зато честно!
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6k
au3 Полчаса назад
Что делали - то и получилась.
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