Учимся готовить аналог Pepsi-Cola

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Женщина решила показать, как с помощью варенья приготовить в домашних условиях аналог популярного напитка Pepsi (Pepsi-Cola). Однако во время подготовительного процесса что-то пошло не так.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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