Девушка решила укрыть любимого, чтобы он не замёрз

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Вместе спать и хорошо высыпаться бывает очень непросто. Чего только стоят битвы за одеяло. Вот как может выглядеть забота о спящем с тобой под одним одеялом любимом человеке.
Вы называете женщин слабым полом? Попробуйте отнять у них ночью одеяло! Даже если у тебя есть собственное одеяло, под утро оно может оказаться у неё. Своё же она скинет на пол.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Весёлые :)