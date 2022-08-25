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Девушка решила укрыть любимого, чтобы он не замёрз

Девушка решила укрыть любимого, чтобы он не замёрз

Автор:
25 августа 2022 11:09
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   кровать   одеяло   пара   прикол   сон   
982
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Вместе спать и хорошо высыпаться бывает очень непросто. Чего только стоят битвы за одеяло. Вот как может выглядеть забота о спящем с тобой под одним одеялом любимом человеке.
Вы называете женщин слабым полом? Попробуйте отнять у них ночью одеяло! Даже если у тебя есть собственное одеяло, под утро оно может оказаться у неё. Своё же она скинет на пол.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   кровать   одеяло   пара   прикол   сон   
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17  комментариев
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8k
Владимир Час назад
А снимает кот?
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13k
Alex 3 минуты назад
Это она его держит чтобы не вертелся и спать не мешал. " Забота" блин...
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−104
HalloFreeSpace 38 минут назад
как можно жить с человеком и не спать под одним одеялом ?
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59k
pynh 57 минут назад
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976
Шурман Час назад
У меня жена тоже спит в штанах и в топике :) вообще эту проблему решили сразу после года совместной жизни , у каждого свое одеяло . И с бельем проблем нет , комплекты стоят дешевле чем покупать одно большое . Кстати а видео кто снимал ?:)
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59k
pynh Час назад
за секунду до

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12k
P.F. Час назад
- Мама! Мамочка!
- Что, сынок?
- У меня под одеялом какое-то чудовище!
- Какую из ночного клуба привёл, такая и лежит…
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248
volvulus Час назад
У них камера на кровать направлена.
Весёлые :)
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