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Мальчик выбрал неудачное место для танцев

Мальчик выбрал неудачное место для танцев (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2022 10:54
Сообщество : Юмор
Метки: видео   дети   неудача   падение   прикол   фейл   
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Мальчик решил продемонстрировать свои акробатические и танцевальные способности. Однако оценить их по достоинству не получилось.
Неудачная попытка продемонстрировать акробатические и танцевальные способности. Мама будет недовольна.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   дети   неудача   падение   прикол   фейл   
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3  комментария
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Fat Lynx Полчаса назад
А зачем им такая большая ночная ваза? И почему они ее не убрали?
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Motorola 6 минут назад
Параша какая то ))))))
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Себастьян Перейра

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