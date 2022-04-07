Мальчик выбрал неудачное место для танцев

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Мальчик решил продемонстрировать свои акробатические и танцевальные способности. Однако оценить их по достоинству не получилось.
Неудачная попытка продемонстрировать акробатические и танцевальные способности. Мама будет недовольна.
Источник:
АНТИФИШКИ
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