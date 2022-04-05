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Сообщество Без кота и жизнь не та 1221 пост • 427 подписчиков подписаться
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Незаменимый пушистый помощник

Незаменимый пушистый помощник (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2022 10:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кот   огород   помощник   прикол   фермер   
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Пушистый фермер помогает хозяину на огороде. Кот не ограничивается только ловлей мышей и осваивает новую профессию.
Эксперт по ямкам демонстрирует своё мастерство.

Источник:

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Метки: видео   животные   кот   огород   помощник   прикол   фермер   
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2  комментария
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Veprь Макар Час назад
Закапывание это инстинктивное поведение и это не зависит от воли животного, а выполняется автоматически, благодаря генетически заложенной программе.

Кошки в природе являются добычей для многих хищников, поэтому им приходится достаточно тщательно скрывать свое присутствие на территории, чтобы хищники их не обнаружили.

Еще один вид закапывания – это закапывание чужих резких запахов. Кошки могут закапывать чужие экскременты, если считают, что их оставили члены их группы другого вида или просто другое животное.

Есть теория, что кошки уничтожают резкие запахи других животных, так как они тоже могут привлечь хищников на их территорию. Выражается это в закапывании экскрементов других котов, собак, живущих вместе с ними, других животных, или закапывание иных запахов, оставленных, к примеру в органических «удобрениях».
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