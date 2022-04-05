Незаменимый пушистый помощник

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Пушистый фермер помогает хозяину на огороде. Кот не ограничивается только ловлей мышей и осваивает новую профессию.
Эксперт по ямкам демонстрирует своё мастерство.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кошки в природе являются добычей для многих хищников, поэтому им приходится достаточно тщательно скрывать свое присутствие на территории, чтобы хищники их не обнаружили.
Еще один вид закапывания – это закапывание чужих резких запахов. Кошки могут закапывать чужие экскременты, если считают, что их оставили члены их группы другого вида или просто другое животное.
Есть теория, что кошки уничтожают резкие запахи других животных, так как они тоже могут привлечь хищников на их территорию. Выражается это в закапывании экскрементов других котов, собак, живущих вместе с ними, других животных, или закапывание иных запахов, оставленных, к примеру в органических «удобрениях».