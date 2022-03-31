FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Животные 11853 поста • 1301 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
«Прощайте, неудачники»: шпиц «высказал» все, что думает о попутчиках в лифте

«Прощайте, неудачники»: шпиц «высказал» все, что думает о попутчиках в лифте (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2022 10:23
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   лай   лифт   собака   шпиц   
1001
1
1

На просторах соцсетей набирает популярность ролик с участием маленького, но наглого шпица.

Такой наглый и смешной.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Юмор   видео   животные   лай   лифт   собака   шпиц   
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Александр 2 часа назад
Гадкая порода
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
176
Антошка 24 минуты назад
Суко, как современно. Это как сейчас бегунцы с нэзалэжной у нас, получают 10 тыщ, покупают билеты в варшаву, и обсерают тех, кто им руку помощи протянул.
А ты тварь, да, именно ты, нажми на минус. (это я к тому питару сейчас обратился)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
crownanniversury Полчаса назад
Никогда не понимал людей,заводящих подобное животное...Сначала тряслась от страха и молчала..А когда есть возможность свалить,затявкала..Натура поганенькая.Как то самому неприятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lovels Travel Час назад
Сначала трясутся от страха, потом облаивают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
sofik Час назад
Попрощался. И пожелал удачи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Лёха 2 часа назад
Терпеть не люблю хозяев, выгуливающих своих собак не на поводке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107
apqurhf Лёха 42 минуты назад
жену свою на поводке води
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1281420



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не по размеру: странные ситуации, которые могли произойти с очень самоуверенными
3
59
Не по размеру: странные ситуации, которые могли произойти с очень самоуверенными
Как при СССР в Крыму превращали остановки общественного транспорта в искусство и что с ними стало?
0
17
Как при СССР в Крыму превращали остановки общественного транспорта в искусство и что с...
Набирающие популярность в сообществах
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 24 марта
1
3
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 24 марта
Девушка, встречавшаяся с шестью мужчинами, прославилась как гений планирования
2
15
Девушка, встречавшаяся с шестью мужчинами, прославилась как гений планирования
Бизнес, несмотря ни на что. Мастерская столов “Столодел”
Бизнес, несмотря ни на что. Мастерская столов “Столодел”
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как работу работать
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
13

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#дтп#Разное#Ynews#подборка#Приколы#США#Украина#новости
#фото#факты#интересно#животные#люди#аварии#война#автомир#Еда#сарказм
#история#интересное#картинки#СССР#фотографии#автомобили#в мире#Россия#комментарии#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться