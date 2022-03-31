«Прощайте, неудачники»: шпиц «высказал» все, что думает о попутчиках в лифте

1001
1
1
На просторах соцсетей набирает популярность ролик с участием маленького, но наглого шпица.
Такой наглый и смешной.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Юный любитель кошек
- "Не трогай мышку": встреча с грызуном во время прогулки с собакой
- Не видели собаку мою?
- Служебный пёс "обезвредил" подозрительный предмет
- Щенок пытается помериться силами с крупным догом
29
Понравилось29
Новости партнёров
А ты тварь, да, именно ты, нажми на минус. (это я к тому питару сейчас обратился)