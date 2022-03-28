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Сверхсильная изолента для устранения протечек

Сверхсильная изолента для устранения протечек (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2022 08:36
Метки: видео   изолента   изоляция   протечка   супер изолента   
565
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1
Сверхсильная клейкая изолента основное предназначение которой — устранение протечек!

Источник:

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Метки: видео   изолента   изоляция   протечка   супер изолента   
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10  комментариев
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10k
А.Берестенко 2 часа назад
Пучеглазик, давление 4 атм держит!
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10k
Джон Уик 16 минут назад
Алик завален такими лентами.
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4k
torum11 Полчаса назад
где купить?!
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1k
poбт Полчаса назад
в трубе то может и 4 атмосферы, а в самой дырке гораздо меньше, те же свищи сами собой ржавчиной забиваются и не текут
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20k
SolomonA 55 минут назад
Судя по струйке - там и одной атмосферы нет. Там и жвачка выдержит.
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10k
☾ Атеист ☽ Час назад
Интересно бы посмотреть в реальных условиях, а не стендовых.
Когда и труба грязная и мокрая и труба под давлением.
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1k
Victor Час назад
это вот и называлось тиктоком, да?
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68k
Viktor 2 часа назад
Жалко, что цвет не синий!
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2k
lekha-fil 2 часа назад
*издеж. Просто реклама неудачного изделия.
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