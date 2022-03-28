Атомный ледокол «Ямал»: уникальные кадры с дрона

В ролике можно увидеть два российских ледокола — «50 лет Победы» и «Ямал» с мощностью 75000 лошадиных сил и отличительной акульей пастью, которая появилась на нем в 1994 году во время одной из детских гуманитарных программ. По легенде, кто-то предложил нарисовать на носовой части улыбающуюся акулью пасть, чтобы детям было веселее.

2022-03-28T08:04:18+03:00