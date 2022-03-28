Атомный ледокол «Ямал»: уникальные кадры с дрона

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Потрясающее видео, снятое с дрона в Северном Ледовитом океане.
«За 7 дней съемочная группа прошла через Баренцево море в Карское вокруг архипелага Новая Земля на атомном ледоколе «Ямал» — мы видели северное сияние и белых медведей, понаблюдали за тем, как буксируют застрявшие во льду суда, и очень замерзли», – Андрей Ефимов, член съемочной команды.
В ролике можно увидеть два российских ледокола — «50 лет Победы» и «Ямал» с мощностью 75000 лошадиных сил и отличительной акульей пастью, которая появилась на нем в 1994 году во время одной из детских гуманитарных программ. По легенде, кто-то предложил нарисовать на носовой части улыбающуюся акулью пасть, чтобы детям было веселее.
Источник:
АНТИФИШКИ
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