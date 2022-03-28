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Атомный ледокол «Ямал»: уникальные кадры с дрона

Атомный ледокол «Ямал»: уникальные кадры с дрона (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2022 08:04
Метки: Росатомфлот   Северный Ледовитый океан   арктика   видео   корабль   ледокол   
214
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Потрясающее видео, снятое с дрона в Северном Ледовитом океане.

Источник:

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Метки: Росатомфлот   Северный Ледовитый океан   арктика   видео   корабль   ледокол   
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2  комментария
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Ваня 57 минут назад
шикарные съемки, но труд полярников - это адский труд... респект и уважуха им...
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