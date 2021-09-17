Грозный морской лев и рыбаки

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Рабочим повстречался большой и ленивый морской лев. Своим мощным рывком животное намекнуло рыбакам, что теперь это его судно.
И рыбы мне наловите! Присутствует ненормативная лексика.
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Метки: видео животные корабль морской лев рыбаки
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