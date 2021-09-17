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Грозный морской лев и рыбаки

Грозный морской лев и рыбаки (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2021 11:22
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   корабль   морской лев   рыбаки   
557
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Рабочим повстречался большой и ленивый морской лев. Своим мощным рывком животное намекнуло рыбакам, что теперь это его судно.
И рыбы мне наловите! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   животные   корабль   морской лев   рыбаки   
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39k
dima423 2 часа назад
матерый зверь, опасный)
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Марина 4 минуты назад
Здравствуйте.отбываю срок в лагере ик12 женская колония строгова режима помогите с балансом телефона хоть 10р
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5k
Vэл 14 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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33k
Опаньки Час назад
напомнило
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12k
uutb 2 часа назад
Перевод:
-Ну, что пристали, букашки двуногие?
-Ща, дреману часок и дальше поплыву! А, вы, ловите своих рыбов...
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636
Mowgley 2 часа назад
Красавец какой
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36k
Лесли 🥰 2 часа назад
Ну че пристали?))) дайте отдохнуть)))
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