Типичный пример женской логики

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Источник:
АНТИФИШКИ
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- Но на Земле почти 8 миллиардов человек! Хорошо, половина из них женщины. То есть ты хочешь сказать, что таких как я около 4 миллионов человек?! Завтра подаём бумаги на развод.
- Опять проиграл...
1. Занять рот демографией.
2. Мёртвую назвать.
3. Намекнуть, что скорее с мужиком бы сязался, чем изменить.
4. Перевести игру в её половину, расспрашивая не менее дотошно кого бы она выбрала, а потом самому обидется и пойти пить пиво с двузьями.
6. Объяснить, что подобный вопрос нужно хорошо обдумать и пойти смотреть футбол с друзьями (не забывая про букет по возвращению).
Хотя, всё это врядли сработает - если баба такая ё#нутая, чемодан-такси-мама!