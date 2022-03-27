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Типичный пример женской логики

Типичный пример женской логики (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 марта 2022 09:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   вопрос   жена   игра   муж   фото   
1495
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Мужик в браке, а не знает, что на такие вопросы нельзя вестись!

Все пошли гуглить Данни Сузуки?)

Источник:

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Метки: Юмор   видео   вопрос   жена   игра   муж   фото   
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8  комментариев
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2k
salim777 Час назад
- Любимая, ты такая одна на миллион.
- Но на Земле почти 8 миллиардов человек! Хорошо, половина из них женщины. То есть ты хочешь сказать, что таких как я около 4 миллионов человек?! Завтра подаём бумаги на развод.
- Опять проиграл...
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4k
Дмитрий 8 минут назад
Ерунда всё это. Единственный правильный совет это всё тоже самое тут же вернуть ей обратно, вопросом:"Кто самый красивый мужчина после меня?" И дальше по той же схеме.
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4k
просто Дмитрий 11 минут назад
Не удовлетворил......
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9
bonli Полчаса назад
и ведь такие сумасшедшие есть, я не понимаю за чем с ними кто то вообще семью заводит? от таких сразу надо бежать в ужасе без оглядки
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3k
Babangdida Полчаса назад
Ну, можно:
1. Занять рот демографией.
2. Мёртвую назвать.
3. Намекнуть, что скорее с мужиком бы сязался, чем изменить.
4. Перевести игру в её половину, расспрашивая не менее дотошно кого бы она выбрала, а потом самому обидется и пойти пить пиво с двузьями.
6. Объяснить, что подобный вопрос нужно хорошо обдумать и пойти смотреть футбол с друзьями (не забывая про букет по возвращению).

Хотя, всё это врядли сработает - если баба такая ё#нутая, чемодан-такси-мама!
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10k
Джон Уик 58 минут назад
В такой ситуации лучше сразу пойти посрать с газетой и лучше с открытой дверью.
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