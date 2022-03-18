В Канаде рыболов поймал огромного столетнего осетра

1042
1
1
В Британской Колумбии мужчин поймал 270-килограммового осетра, которому не менее 100 лет. Рыбак не ожидал, что ему попадётся настолько крупный и редкий улов.
Длина рыбы составляла 3 метра, а её вес около 270 килограмм. Осетра снабдили специальной радиочастотной меткой и выпустили обратно в реку. Подобную метку ставят на всех выловленных осетров, чтобы следить за их популяцией.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Женщина выловила тунца-гиганта
- Рыбнаджор: наглая норка обокрала рыбаков
- Рыбак поймал щуку с ондатрой внутри
- Птица ловко расправилась с пойманной рыбой
- Дайте рыбов: голодный зверёк пришел к рыбакам
25
Понравилось25
Новости партнёров
Давно разводят в неволе и промысел свободной рыбы огромная глупость.