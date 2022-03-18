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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 409 постов • 232 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
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В Канаде рыболов поймал огромного столетнего осетра

В Канаде рыболов поймал огромного столетнего осетра (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2022 12:02
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Канада   видео   животные   остетр   рыба   рыбалка   улов   
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В Британской Колумбии мужчин поймал 270-килограммового осетра, которому не менее 100 лет. Рыбак не ожидал, что ему попадётся настолько крупный и редкий улов.
Длина рыбы составляла 3 метра, а её вес около 270 килограмм. Осетра снабдили специальной радиочастотной меткой и выпустили обратно в реку. Подобную метку ставят на всех выловленных осетров, чтобы следить за их популяцией.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Канада   видео   животные   остетр   рыба   рыбалка   улов   
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6  комментариев
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6k
Максим 2 часа назад
На самом деле остановить вылов осетров надо. Большая рыба не была редкостью в свое время, сейчас промысел просто уничтожает популяцию.
Давно разводят в неволе и промысел свободной рыбы огромная глупость.
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27k
Батончик с маком 8 минут назад
Говорят в Иртыше тоже раньше осетры водились. Теперь даже караси блюют от этой воды
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27k
lem02 Час назад
Сколько величия и достоинства в движениях. 100 лет! 3 метра!
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19k
СергейПименов Час назад
Осетр сам приплыл. Говорит: "Добей меня..." А тот его отпустил...
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8k
БарНалей 2 часа назад
Такая хреновина и сожрать может
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