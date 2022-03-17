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Забавные фокусы с переодеванием

Забавные фокусы с переодеванием (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2022 11:04
Метки: Девушка   видео   интересно   люди   переодевание   трюк   фокус   шоу талантов   
2379
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Одним из самых ярких и запоминающихся фокусов является трюк со сменой одежды. Участница шоу талантов Леа Кайл удивила зрителей и членов жюри своими фокусами с быстрым переодеванием.
Красивое и яркое шоу никого не оставило равнодушным.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   видео   интересно   люди   переодевание   трюк   фокус   шоу талантов   
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18  комментариев
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53k
alertol 2 часа назад
Талант в чём ? Под музыку двигать телом ? (фокус весь сугубо в технической оснастке, от фокусника требуется не больше чем от начинающей стриптизёрши, даже не в хореографии а в умении улыбаться на публику)
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8
Thomsen 11 минут назад
Блин, с этой дамой любой показ одежды какого-нибудь модельера можно уложить в 15 минут. И не надо никаких дефиле толпы анорексичек с оловянными глазами. А в Zara вообще ништяк - прошла один раз по магазу и всё перемерила без захода в примерочную.
Ставлю плюс.
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90k
сапер Водичка 18 минут назад
Знаю одну фокусницу,невероятные чудеса с платочком выделывает !
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21k
Mike Miller Полчаса назад
Тема, конечно, не раскрыта, но мне понравилось.
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14k
Broser 48 минут назад
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1k
Старичок 51 минуту назад
фокуса как такового и нет.
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39k
Alex Час назад
А вот так она может?

Ссылка youtu.be
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126
Антошка 2 часа назад
СУКА, ДА КАК ТАК-ТО??? Даже Пен и Теллер в аухе
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9k
Васильевна 2 часа назад
Гугл-перевод с озвучкой. Уоу.
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19k
Serg2001 2 часа назад
Шпиёнам такая спецодежда нужна. От хвоста отрываться...)
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