Забавные фокусы с переодеванием

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Одним из самых ярких и запоминающихся фокусов является трюк со сменой одежды. Участница шоу талантов Леа Кайл удивила зрителей и членов жюри своими фокусами с быстрым переодеванием.
Красивое и яркое шоу никого не оставило равнодушным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сразу видно знатока!
А не смущает, что все фокусы это либо "техническая оснастка", либо ловкость рук?... Собственно это и есть суть фокусов...
А! Погоди-ка! Ты о настоящем волшебстве? Да?
Ставлю плюс.