Настойчивая лиса пытается добраться до сала

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Жители частного дома запечатлели лисью охоту на сало. Животное решило завладеть птичьим лакомством, которое было подвешено на небольшой высоте.
Лисице как-то Бог послал кусочек сала.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ловкая, как кошка и людей игнорирует в принципе.
Заслуженная победа.
Правда непонятно что там делало сало. Синичек кормили? Таким огромным куском?