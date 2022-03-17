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Настойчивая лиса пытается добраться до сала

Настойчивая лиса пытается добраться до сала (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2022 08:43
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   еда   животные   лиса   прикол   сало   
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Жители частного дома запечатлели лисью охоту на сало. Животное решило завладеть птичьим лакомством, которое было подвешено на небольшой высоте.
Лисице как-то Бог послал кусочек сала.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   еда   животные   лиса   прикол   сало   
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3  комментария
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3k
Дмитрий Полчаса назад
вот это белка!!!!
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−3
1k
vasilykopkov 40 минут назад
Красава...
Ловкая, как кошка и людей игнорирует в принципе.
Заслуженная победа.
Правда непонятно что там делало сало. Синичек кормили? Таким огромным куском?
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