Не отказал: поздравление с днём рождения от машиниста

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Девушка обратилась к машинисту пригородного электропоезда с просьбой поздравить её подругу с днём рождения. Машинист не подвел и порадовал именинницу.
Нужно быть добрее к людям
Отличный подарок на день рождения. Доброта спасёт мир!
Источник:
АНТИФИШКИ
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