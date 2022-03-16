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Не отказал: поздравление с днём рождения от машиниста

Не отказал: поздравление с днём рождения от машиниста (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2022 09:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   видео   день рождения   поздравление   электричка   
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Девушка обратилась к машинисту пригородного электропоезда с просьбой поздравить её подругу с днём рождения. Машинист не подвел и порадовал именинницу.

Нужно быть добрее к людям

Отличный подарок на день рождения. Доброта спасёт мир!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Подмосковье   видео   день рождения   поздравление   электричка   
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1  комментарий
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Dr.CrAzY 19 минут назад
Молодец!!! )))
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