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Ленивая помеха во время спуска на зиплайне

Ленивая помеха во время спуска на зиплайне (1 видео)

Автор:
15 марта 2022 16:45
Метки: Юмор   ватермарк   видео   зиплайн   ленивец   прикол   

Любители зиплайна встретили ленивца, когда преодолевали джунгли. Животное начало удирать от них со всех ног, так что к вечеру экстремалы точно доехали до нужного места.

Дмитрий

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2  комментария
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7k
Letar 11 минут назад
Ленивец в шоке явно, его тропа, а тут какие-то хомосапиенсы появились...
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20k
Luc72 7 минут назад
Ну и?
Скинул и поехал дальше.
Ничего ему не будет, чем меньше тело, тем меньше он хоть как то может пострадать от падения. Зависимость вообще КУБИЧЕСКАЯ от габаритов тела (ибо масса зависит от объема, а объем кубически зависит от габаритов), так что это не прикол, чтобы поиздеваться над животным.

Да и эволюционно они приспособлены к падениям, скорее всего
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