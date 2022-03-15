Ленивая помеха во время спуска на зиплайне

Любители зиплайна встретили ленивца, когда преодолевали джунгли. Животное начало удирать от них со всех ног, так что к вечеру экстремалы точно доехали до нужного места.
Любители зиплайна встретили ленивца, когда преодолевали джунгли. Животное начало удирать от них со всех ног, так что к вечеру экстремалы точно доехали до нужного места.
АНТИФИШКИ
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На что жалуетесь?
Скинул и поехал дальше.
Ничего ему не будет, чем меньше тело, тем меньше он хоть как то может пострадать от падения. Зависимость вообще КУБИЧЕСКАЯ от габаритов тела (ибо масса зависит от объема, а объем кубически зависит от габаритов), так что это не прикол, чтобы поиздеваться над животным.
Да и эволюционно они приспособлены к падениям, скорее всего