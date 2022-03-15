Серый кит прокатил на своей спине лодку с туристами

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В лагуне Тихоокеанского побережья мексиканского города Герреро-Негро игривая самка серого кита решила устроить заплыв вместе с туристами.
В это время года самки серых китов приплывают на мелководье Нижней Калифорнии и Мексики, чтобы произвести потомство. Туристы посетили лагуну Тихоокеанского побережья мексиканского города Герреро-Негро, чтобы посмотреть на большое количество дружелюбных китов и пообщаться с ними.
Пишет автор ролика:
«Я играла с этой самкой серого кита в лагуне Герреро-Негро более двух часов. Она дважды осторожно поднимала лодку на спину и плыла вместе с нами. Я была там много раз, но такого поведения у китов не встречала ни разу».
Пишет автор ролика:
«Я играла с этой самкой серого кита в лагуне Герреро-Негро более двух часов. Она дважды осторожно поднимала лодку на спину и плыла вместе с нами. Я была там много раз, но такого поведения у китов не встречала ни разу».
Источник:
АНТИФИШКИ
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