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Серый кит прокатил на своей спине лодку с туристами

Серый кит прокатил на своей спине лодку с туристами (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2022 10:12
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   кит   мексика   туристы   
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В лагуне Тихоокеанского побережья мексиканского города Герреро-Негро игривая самка серого кита решила устроить заплыв вместе с туристами.
В это время года самки серых китов приплывают на мелководье Нижней Калифорнии и Мексики, чтобы произвести потомство. Туристы посетили лагуну Тихоокеанского побережья мексиканского города Герреро-Негро, чтобы посмотреть на большое количество дружелюбных китов и пообщаться с ними.

Пишет автор ролика:

«Я играла с этой самкой серого кита в лагуне Герреро-Негро более двух часов. Она дважды осторожно поднимала лодку на спину и плыла вместе с нами. Я была там много раз, но такого поведения у китов не встречала ни разу».

Источник:

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Метки: в мире   видео   животные   кит   мексика   туристы   
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1  комментарий
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Джон Уик 24 секунды назад
Да это он просто спину себе чешет.
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