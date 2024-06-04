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Сообщество Без кота и жизнь не та 2423 поста • 519 подписчиков подписаться
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Домашний кит отдыхает

Домашний кит отдыхает

Автор:
04 июня 2024 07:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   звуки   кит   кот   кошка   сон   
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Чтобы насладиться пением китов совсем необязательно покупать билет на самолет и отправляться к океану. Оказывается, мини-версии китов живут во многих домах.

Для того чтобы послушать их пение, нужно дождаться пока они уснут и положить рядом включённый микрофон.

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Метки: Видео   Прикол   животные   звуки   кит   кот   кошка   сон   
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1  комментарий
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Александр 7 минут назад
Он больше не кит )
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3309 постов (3250 в горячем)

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