Домашний кит отдыхает

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Чтобы насладиться пением китов совсем необязательно покупать билет на самолет и отправляться к океану. Оказывается, мини-версии китов живут во многих домах.
Для того чтобы послушать их пение, нужно дождаться пока они уснут и положить рядом включённый микрофон.
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