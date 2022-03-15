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Юный падаван победил Дарта Вейдера, двух штурмовиков и джедая

Юный падаван победил Дарта Вейдера, двух штурмовиков и джедая (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2022 09:18
Сообщество : Юмор
Метки: видео   дети   джедай   звездные войны   прикол   штурмовики   
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В Диснейленде юный падаван решил выплеснуть свою ярость на Дарта Вейдера и его штурмовиков.
Курьезных эпизод был снят несколько лет назад в Академии подготовки джедаев. Во время живого шоу каждый юный поклонник "Звёздных войн" мог сразиться с Дартом Вейдером или же Дартом Молом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   дети   джедай   звездные войны   прикол   штурмовики   
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1  комментарий
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Ysik Час назад
Чувствую силу в тебе, мой юный подаван. А еще чувствую арматуру в твоем пластиковом игрушечном мече.
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