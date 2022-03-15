Юный падаван победил Дарта Вейдера, двух штурмовиков и джедая

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В Диснейленде юный падаван решил выплеснуть свою ярость на Дарта Вейдера и его штурмовиков.
Курьезных эпизод был снят несколько лет назад в Академии подготовки джедаев. Во время живого шоу каждый юный поклонник "Звёздных войн" мог сразиться с Дартом Вейдером или же Дартом Молом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: видео дети джедай звездные войны прикол штурмовики
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