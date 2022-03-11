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Сообщество Жить в России 5887 постов • 845 подписчиков подписаться
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Модный дед

Модный дед (1 видео)

Автор:
11 марта 2022 14:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Приколы   Россия   ватермарк   видео   старость   юмора   

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Антон Брухляев

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Метки: Приколы   Россия   ватермарк   видео   старость   юмора   
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7  комментариев
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19k
KOSTELLO 2 часа назад
Т.е. просто нормально одеться нельзя?
Надо обязательно выбрать стиль полупокера, чтобы выглядеть старым питором
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2k
Павел Христенко Минуту назад
Вот мне лет подсраку, а хочу татуху набить. И набью. Пох на возраст.
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9k
Клёст 37 минут назад
Одобряю.
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1k
Василич Час назад
Седина в бороду, а бес в ребро.
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123
Igory 2 часа назад
всю жизнь комплексовал...
На старости лет понял, НАСРАТЬ на мнение других...
Молодец !
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