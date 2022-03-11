FISHKINET
Новое
Новое
Американские новости 684
Автор:
Франц Лефорт
В Загребе упало НЛО
Автор:
August
Трейлер фильма Парни под прикрытием (2022)
Автор:
Kinoman
И снова Алла Борисовна
Автор:
Константин
Кто обитал в одесских катакомбах и как они появились
Автор:
minimalism
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
Пару посадили в тюрьму за обращение с собакой
Сообщество:
Животные
Когда деревья были маленькими: 20 главных достопримечательностей на стадии строительства
Сообщество:
Исторические факты
Аферисты-везунчики: история братьев Поповых, успешно снабжавших фальсификатом половину страны
Сообщество:
RealFishki
Самый большой в мире «Хаммер» прибыл в коллекцию необычных автомобилей арабского шейха
Сообщество:
Автомир
Фотограф заснял тигрёнка, который "застрял" в маминых лапах
Сообщество:
Животные
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
ВСЕ СООБЩЕСТВА
Видео
Основное
Приколы
Животные
Факты
Своими руками
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
Счастье в мелочах
Автор:
Alex Chebrikov
Аккумулятор вашего смартфона неисправен
Автор:
Krasava
Извержение вулкана, снятое с квадрокоптера
Автор:
Krasava
Модный дед
Автор:
Антон Брухляев
Пластичный роллер показывает класс
Автор:
Dobriy drug
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Котики захватили кровать хозяйки
Автор:
Себастьян Перейра
Зашел в гости к манулам
Автор:
Alex Chebrikov
Что будет, если из индийского фильма убрать музыку
Автор:
Себастьян Перейра
Прохожий со странной походкой удивил журналиста
Автор:
Alex Chebrikov
Служебный пёс "обезвредил" подозрительный предмет
Автор:
Krasava
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Как в мультиках: кот перехитрил преследующего его пса
Автор:
Себастьян Перейра
В поисках идеального червяка
Автор:
Dobriy drug
Запуск попугая прошёл успешно
Автор:
Alex Chebrikov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Кукушки - главные засранцы среди птиц
Автор:
Mr.Adamson
Как работают современные протезы
Автор:
Krasava
Цитрусовая Санта-Барбара
Автор:
Себастьян Перейра
Телекомментатор Василий Уткин: Венгрия – пример для России
Автор:
Dobriy drug
Сотрудники Московского Зоопарка показали, как зимой спят тушканчики
Автор:
Krasava
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Навёл порядок
Автор:
Антон Брухляев
Искусство резьбы по камню
Автор:
Button
Вторая жизнь металлической бочки
Автор:
mindflixx
Как сделать уличный холодильник из подручных материалов
Автор:
Mr.Adamson
Брат 2. Не вошедший фрагмент
Автор:
Krasava
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Парень бросился на помощь мужчине, которого избивали неизвестные
Автор:
Krasava
Самое короткое ограбление
Автор:
Дмитрий
Очень милое общение ветеринара c напуганной собакой
Автор:
Mr.Adamson
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Посвящается всем тем, кто думает, что американские дома сделаны из бумаги
Автор:
Alex Chebrikov
Ограбление в Бразилии с неожиданным финалом
Автор:
Fidel
Путин в своём обращении к народу признал независимость ДНР и ЛНР
Автор:
Nika
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Антифишки
Антифишки
Политическая рубрика от NAZARETH. Новости, события, комментарии - 1019
Автор:
NAZARETH
Политический сарказм (43)
Автор:
Татьяна Юсова
Политическая рубрика от NAZARETH. Новости, события, комментарии - 1018
Автор:
NAZARETH
Эти древние перемоги… Как же было все это давно
Автор:
Иван Кемеров
В Киеве в перестрелке с полицией убит высокопоставленный СБУшник (Видео 18+)
Автор:
Иван Кемеров
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авто
Основное
Видео
Аварии
ДТП
Авария дня
Тюнинг
Пятничная подборка юмора для автолюбителей
Автор:
Poker Face
30 случаев, когда автовладельцы решили сделать апгрейд железного коня, а получилось черт те что
Автор:
Белая Муха
Красиво, но грустно: «кладбище» забытых автомобилей в Японии
Автор:
Ё-моё
Первый чётко встал, второй чётко влупил: ДТП из Воронежа
Автор:
Олег
Прицеп вынесло на встречку в затяжном повороте
Автор:
Олег
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Игра в футбол на машинах
Автор:
Alex Chebrikov
Асфальт растаял
Автор:
Антон Брухляев
Поднял настроение
Автор:
Антон Брухляев
Идеальная автоподстава
Автор:
Антон Брухляев
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Полуголая девушка в простыне упала под машину, пытаясь перебежать дорогу в Екатеринбурге
Автор:
Schreibikus
Автозак с задержанными на акции в Москве попал в ДТП и перевернулся
Автор:
Schreibikus
Пьяный водитель в Северске припарковался так, что жителям подъезда пришлось выходить через окно
Автор:
Schreibikus
«Индийский Чернобыль»: как 37 лет назад США оставили Бхопалу ядовитое наследие
Автор:
Антибиотик
Почти проехал
Автор:
Aleksey
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Жесткое ДТП с переворотом произошло во Владимире
Автор:
Олег
Водитель в возрасте сбил школьницу в Петрозаводске: девочка попала в реанимацию
Автор:
Олег
Легковушка врезалась в ограждение на обледенелой трассе под Воронежем
Автор:
RedBull
Любитель поворачивать вторым рядом очень обиделся и устроил ДТП
Автор:
Олег
Повезло: фургон чуть не сбил женщину на велосипеде
Автор:
Alex Chebrikov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. ДТП на объездной в Воронеже
Автор:
Олег
Авария дня. В Магнитогорске в массовом ДТП «Веста» перевернулась на крышу
Автор:
Олег
Авария дня. В Йошкар-Оле Mercedes опрокинулся на бок после столкновения с Audi
Автор:
Олег
Авария дня. Лихач устроил ДТП с маршрутным автобусом в Петербурге
Автор:
Олег
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Этот Ford F-250 1978 года — настоящий игрушечный грузовик Tonka
Автор:
Weber
Лоурайдер ГАЗ-24 «Волга» на пневмоподвеске и двигателем от автобуса
Автор:
Weber
Образец тюнинга 80-х: Mercedes-Benz 450 SL Koenig Specials с широким кузовом
Автор:
RedBull
Дикий внедорожник BMW, который отлично подойдет для главной роли в «Безумном Максе»
Автор:
Weber
Chevroge Viporvette — Модифицированный Chevrolet Corvette с внешностью Dodge Viper
Автор:
Ё-моё
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Мемолента
Ещё
Новое
Сообщества
Видео
Антифишки
Авто
Мемолента
Я автор
Новости
Фишкина солянка
Чистилище
Смешные картинки
Ностальгия
Политическая солянка
Ад'ок
Демотиваторы
Гифки
Еда
Спорт
Кубики
Военное
Фото
Книги
Анекдоты
Дикая природа
Игры
Путешествия
Кино
Лица проекта
Юмор
Селфи для фишек
Факты
FAQ
Животные
Закрыли доступ?
Истории
Лонгриды
Тех.поддержка
Девушки
Предложения проекту
Тесты
ИнфоFishki
О проекте
Реклама на фишках
Firework
Трансляция из заповедника
Перейти на новый дизайн
ru
en
Найти
X
События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
поделиться
7
ещё пост
Модный дед
добавить
пост
Сообщество
Жить в России
5887 постов • 845 подписчиков
подписаться
Главная
>
Видео
>
Сообщество Жить в России
Антон Брухляев
Модный дед
(1 видео)
Автор:
Антон Брухляев
11 марта 2022 14:00
Сообщество :
Жить в России
Метки:
Приколы
Россия
ватермарк
видео
старость
юмора
Одобряете или нет?
Антон Брухляев
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
103053
Другие посты автора
Одобряете или нет?
2022-03-11T14:00:26+03:00
Похожее видео
Двойные стандарты
18:00:01
Достойная старость
22:00:36
Асфальт растаял
12:00:31
В каждом дворе страны
12:00:06
Не обманул
12:00:04
Техподдержка диктаторов
23:30:10
Культурные люди
21:00:32
Отличные условия работы
11:00:30
193
1
Предыдущее
Следующее
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
В каждом дворе страны
Достойная старость
Асфальт растаял
Не обманул
Отличные условия работы
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки:
Приколы
Россия
ватермарк
видео
старость
юмора
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
24
10
14
Понравилось
14
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF, WEBP
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Audio
Отправить комментарий в:
Вконтакте
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF, WEBP
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.
7
комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
KOSTELLO
2 часа назад
Т.е. просто нормально одеться нельзя?
Надо обязательно выбрать стиль полупокера, чтобы выглядеть старым питором
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать
1 ответ
2k
Павел Христенко
Минуту назад
Вот мне лет подсраку, а хочу татуху набить. И набью. Пох на возраст.
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
9k
Клёст
37 минут назад
Одобряю.
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
1k
Василич
Час назад
Седина в бороду, а бес в ребро.
-1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
123
Igory
2 часа назад
всю жизнь комплексовал...
На старости лет понял, НАСРАТЬ на мнение других...
Молодец !
-1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
2k
Лёха
Igory
2 часа назад
Ога. Ещё серьги в уши, лабутены на ласты, яркий макияж на морду и писклявый голосок. Тинейджер уев ...
-1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать все
Показать ещё
(из
_
)
Переполненный эмоциями парень потерял сознание на аттракционе
Авария дня. Жесткое ДТП с переворотом произошло во Владимире
Залипательная прогулка по замёрзшему батуту
Девушка мастерит реалистичных животных из войлока
Пятничная подборка юмора для автолюбителей
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой
Самый одинокий зоопарк: 81-летний китаец спасает животных, которые пострадали от людей
20 причин, почему детей нельзя оставлять наедине с отцами
Каким был японский «Комби»: первый хэтчбек Toyopet Corona
Курица или рыба? Пищевое "правило" для пилотов самолётов
Всё сама. Forbes опубликовал рейтинг «самодельных» российских миллионерш
Испанский барсук нашел римский клад
15 умельцев, у которых руки растут из нужного места
Сорок лет под санкциями: как живут простые люди в Иране (5 фото)
Новости СМИ2
Настоящая и страшная судьба степфордских жён
Как это развидеть? Женщина просто надела странные легинсы и сломала мозг тысячи пользователям
17 примеров дизайна, усложняющего жизнь
Интересные факты о Сталине
Удивительные для русских обыденности из жизни бразильянок
Прохожий со странной походкой удивил журналиста
13 эмоциональных фото животных, которые, похоже, не были готовы стать родителями
Умер солист "Отпетых мошенников"
Раздражающие моменты, которые стали бы испытанием даже для самого понимающего человека
17 необычных фото, оставленных историей
13 актёров, сыгравшие героев моложе себя
26 актеров, которые всерьез занимались музыкой и даже играли в группе
Легковушка врезалась в ограждение на обледенелой трассе под Воронежем
Что будет, если из индийского фильма убрать музыку
10 самых удивительных фонтанов со всего мира
Неудачники в истории: кто они и почему им так не повезло?
Суровое Средневековье: как приходилось спать людям «романтической» эпохи
30 кошмарных платьев, на которые не взглянешь без слез
Граффити, узоры и необычная символика: самые яркие здания России
Великолепная итальянская классика: янгтаймер Maserati Shamal
Реальные Франкенштейны: как роман описал эпоху жутких экспериментов
"Только не это!": Бузова захотела стать лицом отечественного фастфуда
"Время, пожалуйста, остановись": группа Rammstein выпустила новый мрачный клип
Авария дня. ДТП на объездной в Воронеже
Жириновский вышел из двухнедельной комы и готов к плодотворной работе
Повезло: фургон чуть не сбил женщину на велосипеде
30 случаев, когда автовладельцы решили сделать апгрейд железного коня, а получилось черт те что
Главному патриоту США Чаку Норрису 82 года
Красиво, но грустно: «кладбище» забытых автомобилей в Японии
Главные миллионеры союзного масштаба
Водитель в возрасте сбил школьницу в Петрозаводске: девочка попала в реанимацию
Французы стали смешивать бензин с этиловым спиртом
"Русским и собакам входа нет": Шнуров записал новую песню о русофобии в Европе
Котики захватили кровать хозяйки
Пранк вышедший из под контроля
Как в мультиках: кот перехитрил преследующего его пса
Знаменитые сооружения построенные по детским рисункам
Неловко вышло: неудачное поздравление с 8 марта
Затонувший в Антарктиде корабль "Эндьюранс" найден спустя 107 лет
20+ фотографий, которые порадуют перфекциониста
Уникальные вещи, которые можно увидеть лишь раз в жизни
Показать ещё
Удиви меня!
✖
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой
В каждом дворе страны
Техподдержка диктаторов
Не обманул
Достойная старость
Отличные условия работы
Популярное видео
45
45
1
16
Забавное знакомство в вагоне
145
145
0
93
Вандалы сломали лифт для инвалидов, но не успели далеко уйти
27
27
2
25
Проверь свой уровень физической подготовки
110
110
0
6
Аварийный выход из Матрицы
126
126
0
69
«Поехали в диаспору!»: пассажирка такси устроила истерику
261
261
0
51
Наглядное отличие гравитации на разных объектах солнечной системы
99
99
0
33
Зрелищный взрыв шины возле ремонтной мастерской в Бразилии
67
67
1
9
Настойчивый мини-пиг просит кушать
50
50
0
12
Житель Таиланда обнаружил необычную пушистую змею
76
76
0
15
Мужчина забыл подключить наушники и развеселил пассажиров
Популярное в сообществах
5
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
291
291
2
17
Его забыть невозможно...Н.А.Боярский
Активность сообщества на фишках
Посты
Комментарии
Посещения
141
197
245
223
176
55
Окт
Ноя
Дек
Янв
Фев
Мар
100
80
60
40
20
0
Набирающие популярность в сообществах
7
7
0
14
Боги креатива
6
6
0
0
Автовсячина
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов
вериф. авторов
сообществ
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Треники&Вареники
1161
508
Юмор
2834
338
Животные
1300
327
Жить в России
845
205
Аварии
495
181
RealFishki
29
167
Новости со всего Мира
1311
140
Юмор
2832
2738
Криминал
309
1655
Жить в России
845
1108
ФотоМир
757
1058
Треники&Вареники
1161
828
Кино
1158
795
Автомир
761
690
Юмор
2832
12791
Треники&Вареники
1161
5476
Жить в России
845
5269
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1798
4162
Животные
1300
4155
ФотоМир
757
3347
Криминал
309
3323
Юмор
2832
220
Жить в России
845
123
Животные
1300
116
Кино
1158
30
Новости со всего Мира
1311
35
Автомир
761
49
ФотоМир
757
142
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Димон
4.1M
NAZARETH
811k
Иван Кемеров
1.9M
Игорь
201k
Corrosion
170k
Татьяна Юсова
52k
Юганск
770k
Димон
4.1M
NAZARETH
808k
Иван Кемеров
1.9M
Кaleidoscope
311k
Татьянин день
189k
Юганск
769k
Николай Николаенко
270k
Димон
4.1M
Кaleidoscope
311k
NAZARETH
808k
Татьянин день
189k
Николай Николаенко
270k
Юганск
769k
Иван Кемеров
1.9M
Димон
4.1M
Иван Кемеров
1.9M
Великий Немой
1M
NAZARETH
808k
Юганск
769k
Космический пионер
715k
Alexey Berestenko
664k
показать ещё
Весь топ
Мария
10k
Мария
10k
360
7k
Илья Варламов
23k
Мария
10k
360
7k
Scinquisitor
3k
Денис Ребриков
1k
Светлана Филатова
600
EZVIZ
20
показать ещё
Мемолента
3
3
0
0
Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
138
138
7
29
Перейти в раздел
Популярные теги
#фото
#животные
#интересно
#интересное
#дтп
#авто аварии
#автомобили
#забавно
#автомир
#Приколы
#Юмор
#люди
#факты
#Россия
#подборка
#собака
#кино
#милота
#неудача
#сарказм
#прикол
#ватермарк
#история
#мир
#аварии
#в мире
#фейл
#СССР
#еда
#США
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
Обновить
На что жалуетесь?
Спам, реклама
Оскорбления пользователей сайта
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Порнография
Мат
Трэш
Монетизация канала Youtube
Предложил спам-фильтр при добавлении комментария
Другое
Вернуться
Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с
политикой конфиденциальности
и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ok
Надо обязательно выбрать стиль полупокера, чтобы выглядеть старым питором
На старости лет понял, НАСРАТЬ на мнение других...
Молодец !