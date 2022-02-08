Отличные условия работы

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Антон Брухляев
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(1 видео)
Автор:
Антон Брухляев
08 февраля 2022 11:00
Сообщество :
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Метки:
Жизнь
Приколы
Россия
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Могло быть и хуже.
Антон Брухляев
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комментария
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6k
klop
2 часа назад
Этот вопрос задай своему напарнику который сдал тебе технику в таком состоянии.
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babuby
2 часа назад
И ответ на всё, совсем не 42. А -"Не нравится - увольняйтесь!".
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга.
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Eltiftel
2 часа назад
Нанотехнологии! Оптимизация! И другие громкие ничего не значащие слова с высоких трибун
-12
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SolomonA
Eltiftel
22 минуты назад
Ну да. Это же на высокой трибуне зеркало не закрепили. И распи...дяйство механика тут совсем не при чем...
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