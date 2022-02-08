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Отличные условия работы

Отличные условия работы (1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 11:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Жизнь   Приколы   Россия   ватермарк   видео   работа   юмора   

Могло быть и хуже.

Антон Брухляев

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Метки: Жизнь   Приколы   Россия   ватермарк   видео   работа   юмора   
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4  комментария
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6k
klop 2 часа назад
Этот вопрос задай своему напарнику который сдал тебе технику в таком состоянии.
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18k
babuby 2 часа назад
И ответ на всё, совсем не 42. А -"Не нравится - увольняйтесь!".
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
12k
Eltiftel 2 часа назад
Нанотехнологии! Оптимизация! И другие громкие ничего не значащие слова с высоких трибун
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