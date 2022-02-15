Не обманул

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Антон Брухляев
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(1 видео)
Автор:
Антон Брухляев
15 февраля 2022 12:00
Сообщество :
Юмор
Метки:
Приколы
Россия
ватермарк
видео
юмора
И правда метровая глубина.
Антон Брухляев
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Андрей Ы.
2 часа назад
Пох.. сказал Штирлиц и шагнул в лужу. Лужа оказалась по уши.
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Hunson Abadeer
53 минуты назад
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