Когда стало скучно: девушка застряла в стиральной машине

227
1
1
У меня один вопрос, зачем вообще туда было залезать?
Я видел пару фильмов, которые начинались также....
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Девушке прищемили пальцы дверью автомобиля
- Неудачная попытка метнуть топор
- Курьезный инцидент на заправке
- Девушка переоценила свои возможности
- Неудачная попытка похвастаться новой обувью
15
Понравилось15
Новости партнёров
немного разочарован
1.Отсутствует манжета люка - как её сняли (и зачем) без разбора машины?
2. Девка крупная и поместится в стандартную СМА могла только после рубки на куски или профессиональная гимнастка
3. В изначальном виде, как на видео, она застрять не могла в принципе. Ну если её там паралич не разбил вдруг. Технически она могла застрять, если бы жопой туда лезла, а не головой
так что либо вылезать не хочет либо очень глупая
Вспоминается какая-то королева, которая потонула на глазах кучи народу, которые смотрели и не спасали, так как к ней никто не имел права прикасаться.