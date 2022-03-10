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Когда стало скучно: девушка застряла в стиральной машине

Когда стало скучно: девушка застряла в стиральной машине (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2022 13:15
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   видео   застряла   неудача   стиральная машина   фейл   фото   
227
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У меня один вопрос, зачем вообще туда было залезать?

Я видел пару фильмов, которые начинались также....


Источник:

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Метки: Девушка   видео   застряла   неудача   стиральная машина   фейл   фото   
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13  комментариев
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17k
homerchik 45 минут назад
Друг спрашивает, где посмотреть продолжение?
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16k
Alex ASK 14 минут назад
Ссылка coub.com
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224
eutace 17 минут назад
похоже что она не застряла, а наоборот, пыталась спрятаться
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4k
Mowgley 18 минут назад
Одна уже застревала. Дело закончилось очень плохо

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224
eutace 18 минут назад
Гусары, молчать !!
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423
АлоКин 19 минут назад
Так значит порно ролики не врали нам все это время?!)))
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3k
Евгений Полчаса назад
включить на отжим, сама вылетит
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23k
Андрей Иванов 40 минут назад
Похоже на фейк.
1.Отсутствует манжета люка - как её сняли (и зачем) без разбора машины?
2. Девка крупная и поместится в стандартную СМА могла только после рубки на куски или профессиональная гимнастка
3. В изначальном виде, как на видео, она застрять не могла в принципе. Ну если её там паралич не разбил вдруг. Технически она могла застрять, если бы жопой туда лезла, а не головой
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471
Copycat 43 минуты назад
Она как будто и вылезать не хочет) по тому что на 1:12 она ногу вытащила, если бы вытащила следом вторую то вылезла бы вообще без проблем

так что либо вылезать не хочет либо очень глупая
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23k
Павел Плеханов 43 минуты назад
Блин, а просто за задницу кё взять и поднять, чтобы ноги до колена наружу вышли, нельзя - так как сразу зачтут как приставания и по судам затаскают.
Вспоминается какая-то королева, которая потонула на глазах кучи народу, которые смотрели и не спасали, так как к ней никто не имел права прикасаться.
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1k
Gayrat 45 минут назад
Она тоже эти фильмы видела, хотела применить этот лайфхак, но фильм и реальность - разные вещи: вместо того, чтобы отжарить, её начали спасать. Не, ну вы сами видите, что она не хочет вылазить.
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2k
DVPET 45 минут назад
Ну и где продолжение фильма то?
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