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Неудачное приземление парашютистов

Неудачное приземление парашютистов (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2022 11:01
Метки: видео   неудача   падение   парашют   парашютист   столкновение   фейл   
157
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Двое парашютистов пережили далеко не самые приятные моменты в своей жизни. Они столкнулись в воздухе и совершили болезненное приземление.
Момент неудачного приземления попал на видео.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   неудача   падение   парашют   парашютист   столкновение   фейл   
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2  комментария
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58
mosazer Час назад
Если у вас не получилось с первого раза, то парашютный спорт не для вас...
А так жестковата посадка получилась...
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12k
Taximaxi 17 минут назад
Типичная ошибка-наслаждаться видами после прыжка. Открылся и крути головой,как лётчик камикадзе при заходе на цель. За рулём та же уйня. Служил в вдв ,прыгали и ночью в два потока с илов .Не вертелся бы как уж на сковородке ,не писал бы сейчас.
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