Неудачное приземление парашютистов

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Двое парашютистов пережили далеко не самые приятные моменты в своей жизни. Они столкнулись в воздухе и совершили болезненное приземление.
Момент неудачного приземления попал на видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: видео неудача падение парашют парашютист столкновение фейл
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