Фотограф попросил случайного прохожего дать совет молодежи

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Фотограф из Волгограда Данил Савченко остановил случайного прохожего на улице, сделал несколько снимков и попросил дать совет молодому поколению. Мужчине нашлось, что ответить.
"Есть такое слово, которое я всем бы сказал..."
В комментариях в инстаграме фотографа в герое видео узнали монаха доминиканского ордена и настоятеля прихода святой Екатерины в Петербурге. Зовут мужчину Павел Крупа.
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НУУУ! Ну, эти самые священники пользующиеся только ДОГМАМИ! Верочкой в НЕЧТО сверхъестественное.
В сочетании - ИСКАТЬ! ПРАВДУ!? это пожалуй перебор.
Или попытка выдать желаемое за действительное.