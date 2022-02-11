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Фотограф попросил случайного прохожего дать совет молодежи

Фотограф попросил случайного прохожего дать совет молодежи (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 08:07
Сообщество : Жизнь
Метки: Волгоград   видео   люди   прохожий   совет   фотограф   
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Фотограф из Волгограда Данил Савченко остановил случайного прохожего на улице, сделал несколько снимков и попросил дать совет молодому поколению. Мужчине нашлось, что ответить.

"Есть такое слово, которое я всем бы сказал..."

В комментариях в инстаграме фотографа в герое видео узнали монаха доминиканского ордена и настоятеля прихода святой Екатерины в Петербурге. Зовут мужчину Павел Крупа.

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Метки: Волгоград   видео   люди   прохожий   совет   фотограф   
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7  комментариев
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17k
homerchik Час назад
ага, прям таки случайный прохожий... Как же вы уже достали со своими дешевыми постановами
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9k
Maddy8 2 минуты назад
Я бы сказал: труды окупятся потом, а лень сейчас. Учитесь пока молодые, пока мозги работают. Учите всё: языки, программирование, 3д моделирование, сварка, ремонт, укладка, готовка, вождение. В будущем поможет выбрать профессию или хотя бы сделает вас выше конкурентов.
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12k
Taximaxi 38 минут назад
Спрашивают старого умирающего седого пасечника ;-что в жизни самое главное? Пасечник умирая ,еле-еле произносит -все в мире ху.й.ня ,кроме пчёл. И закрыл глаза. Все вокруг зашептали -какие мудрые слова! И тут Пасечник последним усилием воли приоткрывает глаз и молвит;-а впрочем и пчелы тоже ху.й.ня)
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14k
Ser Час назад
Хм... религиозные ребята, платные верователи - священники ли, попы ли!!!
НУУУ! Ну, эти самые священники пользующиеся только ДОГМАМИ! Верочкой в НЕЧТО сверхъестественное.
В сочетании - ИСКАТЬ! ПРАВДУ!? это пожалуй перебор.
Или попытка выдать желаемое за действительное.
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10k
insaider Час назад
Какое совпадение! Католический священник плохого не посоветует! Репутация у них что надо!

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450
WORLD Час назад
Надо было музыку ещё громче сделать.
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