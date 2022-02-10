Пельмени вместо губ снова в моде?

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Мода на гигантские пухлые губы продолжает набирать обороты. По крайней мере так считает один из героев данного ролика. Обычным же пользователям сети остаётся лишь снимать пародии и подшучивать над подобными персонажами.
Такое ночью приснится - не отмахаешься!
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Вантуз !
Но точно не мне, я за натуральную красоту.