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Пельмени вместо губ снова в моде?

Пельмени вместо губ снова в моде? (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 09:04
Сообщество : Юмор
Метки: видео   губы   люди   пародия   прикол   троллинг   ужас   
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Мода на гигантские пухлые губы продолжает набирать обороты. По крайней мере так считает один из героев данного ролика. Обычным же пользователям сети остаётся лишь снимать пародии и подшучивать над подобными персонажами.
Такое ночью приснится - не отмахаешься!

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Метки: видео   губы   люди   пародия   прикол   троллинг   ужас   
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Феликс Дзержинский Час назад
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VL 3 минуты назад
минусят губошлёпы?
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11k
Denissg 16 минут назад
Блуждающий геморрой.
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Касьян Пуздой 16 минут назад
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Ivan Полчаса назад
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Autumn2015 Полчаса назад
Губы мине..тчиц, цена выше от этого. Это не мода, а следование желанию клиента
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3k
* You All 37 минут назад
жопы бабуина,а не пельмени
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Broscan 42 минуты назад
Какие нах пельмени!?

Вантуз !
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6k
sumrаknn Час назад
Это чем надо заниматься, чтоб заработать такие мозоли?
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Mowgley Час назад
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Алекс Чебурашкин Час назад
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