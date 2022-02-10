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Пес растопил сердца хозяев и теперь сам генерирует для себя любимое ледяное лакомство

Пес растопил сердца хозяев и теперь сам генерирует для себя любимое ледяное лакомство (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 22:02
Сообщество : Юмор
Метки: Холодильник   генератор   лед   обучение   собака   хозяева   
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Четверолапый любимец оказался очень сообразительным. Но порой это не радует жителей дома.
Жители городка Чесапика, что в американском штате Вирджиния, большие любители напитков со льдом. И не они одни. Их пес тоже не прочь полакомиться замороженными водяными кубиками.

Питомца зовут Зевсом. Он не громовержец, зато, когда «извергались» льдинки из генератора, встроенного в холодильник, всегда очень впечатлялся. И донимал хозяев, чтоб с ним делились.
Наконец, четвероногий любимец дома добился своего. «Старшие братья» научили его самостоятельно добывать «десерт». Можно бы и успокоиться, но не все льдинки Зевс успевает вовремя реализовать, часть падает на пол и тает, растекается, создает неуютную атмосферу. А главное: Зевс так оперативно опустошает запасы, что самим хозяевам теперь постоянно приходится сталкиваться с дефицитом льда.

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Метки: Холодильник   генератор   лед   обучение   собака   хозяева   
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Павел 4 часа назад
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Руслан 2 часа назад
Ну и в чем растопил? Пёс научился нажимать на кнопку? Браво, но не более. У кого собак есть - поймут
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