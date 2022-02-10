Пес растопил сердца хозяев и теперь сам генерирует для себя любимое ледяное лакомство

Жители городка Чесапика, что в американском штате Вирджиния, большие любители напитков со льдом. И не они одни. Их пес тоже не прочь полакомиться замороженными водяными кубиками.



Питомца зовут Зевсом. Он не громовержец, зато, когда «извергались» льдинки из генератора, встроенного в холодильник, всегда очень впечатлялся. И донимал хозяев, чтоб с ним делились.