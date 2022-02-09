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Как сидят в некоторых тюрьмах в Финляндии

Как сидят в некоторых тюрьмах в Финляндии (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 09:24
Метки: видео   интересно   отзыв   тюрьма   условия   финляндия   финская тюрьма   
319
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1
Знающий русский язык мужчина попал в финскую тюрьму и снял видео для своего знакомого. Совершенно не стесняясь в выражениях, мужчина рассказал о месте заключения.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: видео   интересно   отзыв   тюрьма   условия   финляндия   финская тюрьма   
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16  комментариев
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9k
Андрей А 50 минут назад
Где все остальные сидельцы??
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8k
Денис 6 минут назад
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23k
Михаил Сметанкин 11 минут назад
Логика наших исправительных учреждений:
"Мы поймали преступника, который рос в жестоких условиях с родителями алкашами, и который не видел детства. Как мы будем его исправлять? Запихнем в условия еще хуже тех, что были до этого!"

По видео же - я так понял он там не сидит. Видимо, он подрядчик, который там какие-то работы проводит, а сама тюрьма еще не сдана в эксплуатацию.
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−55
Племянник Путина 17 минут назад
В Норвегии попросторней будет.
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43k
Элек Мек Полчаса назад
Дикари,х.у.л.е.
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28k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
какие суровые условия !!!
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3k
Egoro 43 минуты назад
Мне просто интересно - а нахрена создавать такие условия людям, преступившим закон государства и отбывающим за это наказание? Мля, Брейвик кучу трупов сотворил, а отбывает наказание как у нас в гостинице, единственно чего нет - баб, алкашки (да и то под вопросом) и возможности выйти в город, остальное всё - на полную халяву. У нас немало народу вообще бы из такой "тюрьмы" не выходили.
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34k
Опаньки 44 минуты назад
где-то фильм про это был )
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