Как сидят в некоторых тюрьмах в Финляндии

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Знающий русский язык мужчина попал в финскую тюрьму и снял видео для своего знакомого. Совершенно не стесняясь в выражениях, мужчина рассказал о месте заключения.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
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"Мы поймали преступника, который рос в жестоких условиях с родителями алкашами, и который не видел детства. Как мы будем его исправлять? Запихнем в условия еще хуже тех, что были до этого!"
По видео же - я так понял он там не сидит. Видимо, он подрядчик, который там какие-то работы проводит, а сама тюрьма еще не сдана в эксплуатацию.
А тем, кто по глупости, больших сроков обычно не дают, конечное, если у нас с Вами общее понимание понятия "по глупости".