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Анимация против геометрии

Анимация против геометрии

Автор:
03 июля 2024 07:55
Метки: Алан Бекер   Видео   анимация   геометрия   интересно   креатив   наука   
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Художник-мультипликатор Алан Бекер, снискавший популярность после создания анимационного веб-сериала «Аниматор против Анимации», выпустил вместе со своей командой ролик «Аниматор против геометрии». Это уже третья часть анимаций, в которых нарисованный человечек изучает точные науки, а иногда и борется с ними.

Напряженный геометрический экшен
Прошлые серии про физику и математику суммарно набрали почти 90 миллионов просмотров на Youtube.

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Метки: Алан Бекер   Видео   анимация   геометрия   интересно   креатив   наука   
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Тяжолый Орк Ест Детей 9 минут назад
упс, мат на картинке

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  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3059 постов (3000 в горячем)

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