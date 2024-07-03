Анимация против геометрии

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Художник-мультипликатор Алан Бекер, снискавший популярность после создания анимационного веб-сериала «Аниматор против Анимации», выпустил вместе со своей командой ролик «Аниматор против геометрии». Это уже третья часть анимаций, в которых нарисованный человечек изучает точные науки, а иногда и борется с ними.
Напряженный геометрический экшен
Прошлые серии про физику и математику суммарно набрали почти 90 миллионов просмотров на Youtube.
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