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Креативная реклама с участием роботов Boston Dynamics

Креативная реклама с участием роботов Boston Dynamics (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 09:21
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   креатив   пиво   реклама   роботы   
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Двое мужчин, работающих охранниками на заводе компании Boston Dynamics, решили взять перерыв. Неожиданно к ним решил присоединиться робопёс Spot.
В ролике, снятом производителем пива Samuel Adams к грядущему Супербоулу, роботы компании Boston Dynamics веселятся вместе с охранниками на заводе.

«Твой двоюродный брат из Бостона», — гласит рекламный слоган.

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Метки: Юмор   видео   креатив   пиво   реклама   роботы   
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Sasa 53 минуты назад
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