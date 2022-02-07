Креативная реклама с участием роботов Boston Dynamics

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Двое мужчин, работающих охранниками на заводе компании Boston Dynamics, решили взять перерыв. Неожиданно к ним решил присоединиться робопёс Spot.
В ролике, снятом производителем пива Samuel Adams к грядущему Супербоулу, роботы компании Boston Dynamics веселятся вместе с охранниками на заводе.
«Твой двоюродный брат из Бостона», — гласит рекламный слоган.
«Твой двоюродный брат из Бостона», — гласит рекламный слоган.
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